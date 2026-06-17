Strid om kloakkpumpen i Øygarden

Tre år etter overtagelse av bolig i Øygarden starter strid om kloakkpumpen. Beboeren mener at utbyggeren er ansvarlig for feilen, mens utbyggeren saksøker beboeren for å få betalt for reparasjonen.

Tre år etter overtagelse av bolig i Øygarden starter strid om kloakkpumpen. Beboeren mener at utbyggeren er ansvarlig for feilen, mens utbyggeren saksøker beboeren for å få betalt for reparasjonen.

Kommunen mener at utbyggeren er ansvarlig for reparasjonen, og at beboerne ikke har overta ansvaret for kloakkpumpen. Rettssaken skal avgjøre hvem som skal betale for reparasjonen. Det er første gang beboeren har vært i retten, og han mener at saken er enkel og at utbyggeren er ansvarlig for feilen. Utbyggeren mener at beboerne har taket på seg ansvaret for drift og vedlikehold av kloakkpumpen i kjøpsavtalen, og at beboerne har nektet å betale sin andel av vedlikeholdskostnadene.

Kommunen har ikke gitt ferdigattest for kloakkpumpen, og beboerne mener at utbyggeren er ansvarlig for feilen. Rettssaken skal avgjøre hvem som skal betale for reparasjonen, og det er første gang beboeren har vært i retten





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Kloakkpumpen Øygarden Strid Bolig Utbygger Beboer

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