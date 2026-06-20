En firedel av Underhuset-medlemmene i Labour eller større ønsker lederskapsendring, og Andy Burnham sees som den Store utfordreren. Keir Starmer lover å holde fast, men ministryr innen partiet appellerer til en ryddig overgang.

Dermed er det nå rundt en firedel av partiets Underhus-medlemmer som mener det er på tide å gi stafettpinnen videre. Like rundt hjørnet står Labour -veteran Andy Burnham angivelig klar til å ta partiet videre dersom Starmer går av. Burnham ble som ventet valgt inn i Parlamentet i torsdagens suppleringsvalg, og den populære Manchester-ordføreren ventes å utfordre Starmer.

Ukrainsk mann dømt for brannstiftelse på Starmers eiendommer. Starmer har på sin side lovet at han ikke gir fra seg fakkelen uten kamp, og han har advart om at et ledervalg vil kaste partiet ut i kaos. Samferdselsminister Heidi Alexander skal ifølge BBC ha bedt Starmer om å sette opp en tidsplan for å planlegge sin avgang. Den samme beskjeden skal ha kommet fra utenriksminister Yvette Cooper.

Disse opplysningene er foreløpig ikke bekreftet åpent noe sted. Nyhetsbyrået DPA skriver at det ventes en lederstrid allerede i neste uke, mens flere Burnham-allierte foretrekker en lengre prosess for å kunne legge planer for en ny regjering.

- Vi håper virkelig at dette kan bli håndtert ved en ryddig overgang, og at Keir Starmer reflekterer over disse resultatene, samt at Andy og Keir møtes i løpet av de neste dagene og til uka for å bli enige om veien videre, uttalte en av Burnhams støttespillere, tidligere samferdselsminister Louise Haigh. Hun sier det er en følelse av en kollektiv bevegelse innad i Labour rundt dette.

- Jeg tror det kommer til å skje, og at Andy Burnham blir statsminister. Keir Starmer kommer til å forlate statsministerkontoret, sier Haigh





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Labour Keir Starmer Andy Burnham Lederstrid Storbritannia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Andy Burnham utfordrer Keir Starmer i LabourEtter å ha vunnet suppleringsvalget i Makerfield kan Andy Burnham utfordre Keir Starmer som partileder og statsminister i Storbritannia

Read more »

Andy Burnham vant suppleringsvalg i Makerfield i ManchesterLabour-veteran Andy Burnham vant torsdagens suppleringsvalg i Makerfield i Manchester, som kan bety lederstrid i Labour og slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Etter å ha vunnet torsdagens suppleringsvalg og sikret seg en plass i Parlamentet, kan Burnham utfordre partileder og statsminister Keir Starmer og gå helt til topps i britisk politikk.

Read more »

Starmer-utfordrer valgt inn i ParlamentetLabour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister.

Read more »

Kan utfordre Starmer: - Et vendepunktLabour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister.

Read more »