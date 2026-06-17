Strid om penger og makt i organisasjonen som forvalter musikkrettene til norske komponister

En rekke norske musikkstjerner har 'rømt' fra Tono, den norske organisasjonen for opphavsrett til musikk, og flyttet hele eller deler av musikkrettene sine til utenlandske selskaper. Aurora Aksnes er en blant en rekke norske musikkprofiler som har valgt å bruke Tono-lignende selskap i utlandet. Tono krever inn penger på vegner av medlemmene for bruk av musikk blant annet på radio, TV, konserter, strømmetjenester og butikker. Disse midlene blir så fordelt ut blant alle medlemmene.

Bakgrunnen er en strid om penger og makt i organisasjonen som forvalter de økonomiske opphavsrettene til norske komponister, tekstforfattarar, låtskrivarar og musikkforlag. En rekke norske musikkstjerner har nå 'rømt' fra Tono og flyttet hele eller deler av musikkrettene sine til utenlandske selskaper.

Aurora Aksnes er en blant en rekke norske musikkprofiler som har valgt å bruke Tono-lignende selskap i utlandet. Tono krever inn penger på vegner av medlemmene for bruk av musikk blant annet på radio, TV, konserter, strømmetjenester og butikker. Disse midlene blir så fordelt ut blant alle medlemmene. Aslak Klever i musikkforlaget Popular Demand mener fordelingsmodellen gjør Norge lite attraktivt for låtskrivarar med internasjonal suksess.

'Eit korrupt system'. Pengene fra låtskrivarar som får musikken spilt blir fordelt til snevre sjangrar som ikke får spilt musikken, sier han til Finansavisen. V Gunnar Greve er manager for Alan Walker og mange andre store artister. Han har meldt seg ut av Tone, den norske organisasjonen for opphavsrett til musikk.

Greve hevder han og Walker har tapt 'mange millioner' på Tonos system.

'Tono har regler, vedtekter og styringsform som ikke tenner fellesskapets beste. Det er viktig å fordele inntekter proporsjonalt med kven genererer de', sier han til avisa. Administrerende direktør Karl Vestli sier Tono har hatt et tett og godt samarbeid med Greve gjennom mange år.

'Vi har strekt oss langt for ham og låtskrivarane hans. Derfor tar vi dette veldig tungt', sier han. Under artistnamnet Kygo fikk Kyrre Gørvell-Dahll i 2024 et overskott på mange titalls millioner kroner. Bergasane Walker og Gørvell-Dahll er de to artistane i Norge som tenner mest.

Walkers selskap hadde i 2024 et overskott på 48 millioner kroner før skatt, pluss at overskotet i Walker og Greves felles selskap var 40 millioner. For Aurora Aksnes overskottet på rundt 10 millioner kroner det året. 63,





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