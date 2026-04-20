Striden om hytteskatt: Vedum forsvarer stans av nytt verdisystem

Tidligere finansminister Trygve Slagsvold Vedum forklarer hvorfor han bremset arbeidet med ny formuesskatt på hytter, mens Høyre anklager ham for å ansvarsfraskrivelse i saken om hytteskatt.

Debatten om en ny verdivurderingsmodell for norske fritidsboliger har rast i mange år, og nå tar tidligere finansminister Trygve Slagsvold Vedum et tydelig oppgjør med prosessen. Da forslaget om å skjerpe formuesskatten for hytter ble lagt frem i 2021, var intensjonen at en ny modell skulle være på plass allerede i 2024. Dette skjedde imidlertid aldri.

Vedum, som ledet Finansdepartementet frem til 2025, forklarer at han valgte å stanse prosessen fordi han fryktet de sosiale konsekvensene for vanlige folk. Han peker spesielt på pensjonister og familier som har arvet hytter på attraktive steder, men som ikke har den nødvendige likviditeten til å håndtere en kraftig økning i formuesskatten. Ifølge Vedum kunne en slik endring slått brutalt ut for folk med middels inntekter, noe han mener ville vært urettferdig og samfunnsøkonomisk uheldig. Saken har en lang forhistorie som strekker seg helt tilbake til skattereformen i 2016, hvor et bredt flertall på Stortinget, inkludert Senterpartiet, ønsket en gjennomgang av hvordan fritidseiendommer verdsettes. Det var Siv Jensen som satt med ansvaret da prosessen ble igangsatt, og senere sendte Jan Tore Sanner forslaget ut på høring. Vedum understreker i dag at det er stor forskjell på å utrede et system og å faktisk implementere det. Han argumenterer nå for at dersom formuesskatten på hytter skal endres, må dette skje som en del av en helhetlig reform av hele formuesskatten. Uten en slik sammenheng frykter han at det kun er de aller mest velstående som vil sitte igjen med hyttene, mens vanlige yrkesgrupper som sykepleiere og lærere blir presset ut av sine familiearv-steder. Dette skaper et politisk skille der målet for Senterpartiet er å sikre at vanlige folk kan beholde sine eiendommer, fremfor å innføre særskilte skatteøkninger på fritidsboliger isolert sett. Kritikken fra Høyre har imidlertid ikke latt vente på seg. Henrik Asheim, nestleder i Høyre, avviser Vedums fremstilling og mener han forsøker å løpe fra sitt politiske ansvar. Asheim peker på at Vedum som en sentral politisk aktør i dagens situasjon har mulighet til å påvirke budsjettprosesser og retningen i skattepolitikken. Han mener Vedums forsøk på å legge skylden på forgjengerne er ren retorikk. Finansdepartementet har på sin side uttalt at en eventuell ny verdivurderingsmodell tidligst kan bli aktuell fra 2027, men at ingenting er endelig vedtatt ennå. Saken er derfor fortsatt i en politisk gråsone. Det er bred enighet om at dagens system har utfordringer, men det er dyp uenighet om hvordan man kan tette gapet mellom ligningsverdi og markedsverdi uten å ramme uforholdsmessig hardt. Diskusjonen om balansen mellom eiendomsskatt, rettferdig fordeling og incentivene for å investere i fritidsboliger fremfor næringsliv vil derfor fortsette å prege den norske skattedebatten i lang tid fremover, spesielt med tanke på de lokale ringvirkningene hytter og fritidsturisme har for distrikts-Norge





