Striden om styringsrenten: En balansegang mellom økonomisk nødvendighet og politisk press

En dyptgående analyse av Norges Banks utfordringer med inflasjon, den politiske debatten rundt renteutviklingen og betydningen av sentralbankens uavhengighet i et krevende økonomisk klima.

Situasjonen rundt den norske styringsrenten har gjennomgått en dramatisk vending på svært kort tid. Så sent som i desember i fjor tegnet Norges Bank et bilde av fremtiden hvor renten gradvis ville bli kuttet ned mot et nivå på litt over tre prosent innen utgangen av 2028.

Dette innebar i praksis et forventet kutt omtrent én gang per år. Men dagens økonomiske virkelighet er en helt annen enn den man forutså for få måneder siden. I mars ble renten riktignok holdt uendret, men sentralbanksjef Ida Wolden Bache og hennes team valgte å justere den såkalte rentebanen, som er bankens anslag for hvor renten skal ligge fremover.

Nå er det ikke lenger snakk om utelukkende kutt; tvert imot er det reelle muligheter for nye renteøkninger, og den første av disse kan potensielt komme allerede denne uken. Dette skjer samtidig som debatten om pengepolitikken – altså hvordan sentralbanken styrer renten for å oppnå prisstabilitet – er mer opphetet enn den har vært på over to tiår.

For å finne en tilsvarende intensitet i diskusjonen må vi gå helt tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, da sentralbanksjefen ble anklaget for å holde renten for høy mens resten av Europa satte sine renter ned, noe som førte til en sterk kronekurs og tap av industriarbeidsplasser. Den gang var LO en av de fremste kritikerne, og det er interessant å se at lignende spenninger nå igjen preger det offentlige ordskiftet.

Utfordringene vi står overfor i dag er imidlertid annerledes enn for tjue år siden. Den dominerende faktoren i dagens økonomiske landskap er den vedvarende prisstigningen, som først skjøt fart etter pandemien og senere ble kraftig forsterket av geopolitiske kriser, som krigen i Ukraina og den ustabile situasjonen i Midtøsten. En betydelig del av denne prisveksten er importert fra utlandet, og effekten blir ytterligere forsterket av en svak norsk krone.

Dette gjør Norges Banks oppgave langt mer komplisert, ettersom prisoppgangen kommer utenfra, men likevel får direkte konsekvenser for norske husholdninger og bedrifter. Den store frykten blant økonomene er at inflasjonen skal bite seg fast på et nivå over Norges Banks målsetning om to prosent. Hvis markedsaktørene og bedriftseierne mister troen på at sentralbanken klarer å bringe inflasjonen ned, kan det oppstå en selvforsterkende spiral.

En bedriftseier som forventer en prisstigning på tre prosent i stedet for to, vil sannsynligvis legge dette til grunn i sine prisstrategier og sende kostnadene videre til kundene, noe som igjen driver inflasjonen oppover. Samtidig som de økonomiske mekanismene maler, kjenner politikerne på et enormt press fra velgerne som merker renteøkningene på lommeboken.

For regjeringen vil en ny renteøkning være svært upopulær, og det kan sammenlignes med å finne veggdyr i hjemmet – noe man helst vil unngå for enhver pris. Særlig for Arbeiderpartiet er dette en utfordrende situasjon, da de i valgkampen kjørte en profil med slagord som 'lave renter for de mange eller skattelette for de få'. Dette løftet kan nå fremstå som et politisk mareritt som ikke tar slutt.

Det er naturlig at frustrasjonen øker, men her er det avgjørende å skille mellom to helt forskjellige typer debatter. Det er både sunt og nødvendig at det føres en faglig og politisk diskusjon om pengepolitikken; Norges Bank er tross alt ikke en ufeilbarlig institusjon, og ulike syn på rentenivået bør komme frem i lyset.

Dette er en del av et fungerende demokrati og skiller oss fra land som USA, hvor man har sett mer aggressive og personlige angrep fra politiske ledere mot sentralbanken. Likevel er det et punkt hvor debatten blir problematisk: når politikere antyder at de kan eller bør påvirke sentralbankens beslutninger. Forslag om at ledende politikere, som for eksempel Stoltenberg, bør 'hviske sentralbanksjefen i øret' eller fortelle dem at renteheving er feil medisin, er i realiteten fullstendig meningsløst.

Hadde et slikt press fungert, ville det ikke bare vært et spørsmål om rentenivå, men det ville utløst en fullskala institusjonell krise. Norges Bank er uavhengig, og denne uavhengigheten er lovfestet for å sikre at pengepolitikken ikke styres av kortsiktige politiske hensyn eller ønsket om å vinne neste valg. Å late som om politikerne har styring over renten er enten et utslag av manglende kunnskap eller et bevisst forsøk på å føre folk bak lyset.

Det er derfor helt avgjørende at man støtter den åpne debatten, men samtidig respekterer det lovmessige skillet mellom finanspolitikk og pengepolitikk. Uansett hva Norges Bank lander på, er det sannsynlig at det vil bli bråk; enten fra folk flest som krever lavere utgifter, eller fra økonomene som mener at det er på høy tid å stramme inn for å redde kjøpekraften på lang sikt





