Student i 20‑årene siktet for å lede nasjonalt narkotikasmuglingsnettverk via kryptovaluta

En siviløkonomstudent i sine tidlige 20‑årene har blitt varetektsfengslet etter anklager om å ha koordinert leveranser av 25 kg kokain og 25 kg hasj. Politiet har sporet store krypto‑overføringer, beslaglagt narkotika og sikret digitale bevis som et skjermbilde fra Signal. Retten har forlengt fengslingen på bakgrunn av frykt for videre kriminell virksomhet.

Bergensavisen melder at en siviløkonomstudent i begynnelsen av 20‑årene er i varetekt etter å ha blitt siktet for å ha vært en sentral koordinator i et landsdekkende narkotikanettverk.

I en nylig offentliggjort kjennelse fra Hordaland tingrett kommer det frem at politiet, etter omfattende digitale analyser, har avdekket hvordan den unge mannen skal ha orkestrert store dopleveranser ved hjelp av krypterte meldinger og anonyme betalingsløp. Politiet hevder at nettverket har hatt befatning med omkring 25 kilo kokain og 25 kilo hasj, og at verdien av narkotikapartiene nærmer seg ti millioner kroner.

Gjennom grundige undersøkelser av pengestrømmer i både tradisjonelle kontanter og kryptovaluta, har etterforskerne klart å spore over to millioner kroner i digitale overføringer som knyttes direkte til studentens kryptolommebok, til tross for at lommeboken fortsatt er låst for politiet. Den viktigste fysiske bevisføringen i saken er et skjermbilde som politiet hevder er sendt av den siktede via den krypterte meldingsappen Signal.

Bildet viser en bekreftelse på en overføring på mer enn 20 000 dollar i USDT - en stablecoin som er bundet til den amerikanske dollaren. Ifølge påtalemyndigheten var dette beløpet en direkte betaling for narkotikapartier og illustrerer hvordan digitale valutaer nå blir brukt til å skjule ulovlige transaksjoner. I tillegg har politiet beslaglagt store mengder hasj og andre illegale substanser i Bergen og flere andre lokasjoner i landet, noe som underbygger påstandene om et omfattende distribusjonsnettverk.

Etterforskerne har også gjennomgått telefoner og chatte‑logger som viser at studenten koordinerte leveranser til ulike regioner, og dermed fungerte som en logistikkansvarlig for en gruppe som stolte på hans digitale ekspertise. Studenten har sittet i varetektsfengsel siden desember i fjor. Forsvarsadvokaten har krevd løslatelse med pålagt meldeplikt eller oppholdsforbud, blant annet med henvisning til studentens behov for medisinsk oppfølging.

Retten har imidlertid avslått kravet og forlenget fengslingen med fire uker, med dommeren som påpeker at den tiltalte har en så betydningsfull rolle at kriminaliteten kan fortsette uten hans fysiske tilstedeværelse, så lenge han beholder kontroll over de ubeslaglagte kryptoverdiene. Retten vurderer at risikoen for at han vil gjenoppta den kriminelle driften er for høy dersom han slippes fri. Politiet har som mål å ferdigstille etterforskningen innen sommeren, med planen om å føre saken for retten høsten.

Forsvarsrepresentanten har kritisert politiets tidsramme som urealistisk, mens den siktede tidligere har erkjent delvis straffskyld for grov hvitvasking. Denne saken gir et sjeldent innblikk i hvordan moderne kryptoteknologi kan brukes til å støtte store narkotikasmuglinger, og den reiser viktige spørsmål om rettssystemets evne til å håndtere digitale kriminelle nettverk





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