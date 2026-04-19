Student saksøker UiT etter stryk på eksamen – krever millionerstatning

En student ved UiT Norges arktiske universitet har gått til retten mot universitetet etter å ha strøket på to avsluttende eksamener. Saken dreier seg om tidligere omgjøringer av tilretteleggingsvedtak og en påfølgende konflikt som studenten mener skyldes diskriminering og motarbeidelse fra universitetets side. Advokaten anslår et erstatningskrav på rundt 1,5 millioner kroner.

En student ved UiT Norges arktiske universitet har initiert en rettslig prosess mot institusjonen etter å ha feilet på to sentrale, avsluttende eksamener. Saken er formelt meldt inn til Oslo tingrett via advokatfirmaet Nidaros DA i Trondheim. Studenten fremmer et krav om at sensurvedtakene skal kjennes ugyldige, samtidig som det kreves erstatning og oppreisning for påstått krenkelse. Konflikten som har ledet til søksmål et, har røtter flere år tilbake i tid.

Dokumenter knyttet til saken viser at studenten i januar 2023 ble innvilget tilrettelegging av studiet grunnet helsemessige utfordringer. Denne beslutningen ble imidlertid senere omgjort av universitetet, med henvisning til en feilaktig tolkning av gjeldende regelverk. Studenten påklaget denne omgjøringen. Ifølge den innleverte stevningen, resulterte dette i en periode hvor studenten ble utestengt fra all undervisning, og hvor universitetet også varslet muligheten for en skikkethetssak. Det var først i februar 2024 at universitetets egen nemnd for studentsaker konkluderte med at ansvaret for feilen lå hos UiT. Etter denne erkjennelsen inngikk partene et forlik, der studenten mottok en kompensasjon på 150.000 kroner. Dette forliket representerte et forsøk på å billegge tvisten og normalisere studiesituasjonen. Til tross for forliket, gjenopptok studenten studiet med en plan om å fullføre i løpet av våren 2025. Imidlertid endte de to avsluttende eksamenene med strykkarakterer. Studentens juridiske representant, advokat Andreas Bach Thorgaard, argumenterer nå for at disse nye resultatene ikke er isolerte hendelser, men snarere en del av et vedvarende og uheldig mønster. – Det mest graverende er den langvarige rekken av forhold som har utspilt seg over tid, sier advokaten til Khrono. Han uttrykker at studenten opplever seg utsatt for diskriminering fra universitetets side, og føler at institusjonen aktivt motarbeider ham i hans studieprosess. Advokaten peker på de betydelige økonomiske konsekvensene dette kan medføre. Han anslår at forsinkelsen i overgangen til arbeidslivet kan representere et tap på omkring én million kroner årlig. Det samlede erstatningskravet blir dermed estimert til å kunne lande på rundt 1,5 millioner kroner. Administrasjonsdirektør ved UiT, Jørgen Fossland, har uttalt at universitetet ikke ønsker å kommentere saken direkte overfor Khrono, og dermed velger å avstå fra ytterligere uttalelser knyttet til den pågående rettsprosessen. Saken understreker viktigheten av rettssikkerhet for studenter, og hvordan tidligere prosesser og opplevd manglende rettferdighet kan eskalere til juridiske tvister. Det blir opp til retten å vurdere bevisene og avgjøre om sensurvedtakene er gyldige, samt om det foreligger grunnlag for erstatning og oppreisning slik studenten krever. Denne rettslige kampen belyser også de potensielle konsekvensene av administrative feil og langvarige konflikter mellom studenter og utdanningsinstitusjoner, og hvordan slike saker kan få store personlige og økonomiske følger for de involverte





