Studiestøtte må reflektere samfunnets behov

En diskusjon om behovet for å tilpasse studiestøtten etter samfunnets kompetansebehov, med et kritisk blikk på Akademikernes synspunkter og et forsvar for Høyres forslag om differensiert studiestøtte.

Den 15. april markerte slutten på søknadsfristen for høyere utdanning i Norge, en anledning leder for arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, brukte til å kritisere Høyres utdanningspolitikk. Randebergs innfallsvinkel til debatten er imidlertid feilslått.

Selv om diskusjonen om såkalte «tullestudier» kan virke unødvendig, er det et grunnleggende spørsmål politikere må stille seg: Hva har samfunnet reelt behov for, og hva utdanner vi til? Samfunnet er i en konstant forandringsprosess, og det er uholdbart om politikere passivt observerer at utdanningssystemet ikke produserer den kompetansen næringslivet etterspør her og nå. NHOs kompetansebarometer understreker dette poenget, idet det viser at næringslivet ikke har et umiddelbart behov for flere samfunnsvitere. Derimot er det et sterkt behov for kompetanse innen realfag, IKT, håndverksfag og helsesektoren. Hvorfor skal ikke disse reelle behovene påvirke politikernes prioriteringer og styringen av utdanningssektoren? Det er et politisk ansvar å sikre at samfunnet tilføres den nødvendige kompetansen for dagens utfordringer, ikke kun å fokusere på fremtidig kompetanseberedskap. Å likestille spådommer om fremtidige kompetansebehov med de umiddelbare og reelle behovene er selvsagt utilstrekkelig. Unge Høyre har fremlagt et forslag om differensiert studiestøtte for studier samfunnet trenger mer av. Kjernen i forslaget er enkel: Studenter som velger studier som politikere identifiserer som nødvendige for dagens og fremtidens samfunn, skal kunne motta økt stipend og lån. Randeberg anerkjenner selv at økonomi er en betydelig utfordring for mange studenter, og foreslår en løsning der studiestøtten knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Dette forslaget er imidlertid kostbart, og det er tvilsomt om det ville løst studentenes økonomiske utfordringer fullstendig. Randeberg argumenterer med at yrker som tannleger, arkitekter og leger krever mer enn 40 timers studier ukentlig, noe som begrenser mulighetene for deltidsarbeid. Jeg kan forsikre Randeberg om at dette ikke gjelder for alle studenter. Studiebarometeret for 2025 indikerer at studenter i gjennomsnitt bruker 32 timer på studier og ytterligere 10 timer på arbeid, noe som totalt overstiger en vanlig arbeidsuke. Det eksisterer imidlertid store variasjoner mellom ulike studieretninger. Tannlegestudenter bruker eksempelvis i gjennomsnitt 25 timer på organisert undervisning, mens historiestudenter ligger under 8 timer. Dersom noen studenter har mulighet til å kombinere studier med deltidsarbeid, mens andre ikke har det, bør dette åpenbart ha politiske konsekvenser. Norge har allerede etablerte ordninger for å stimulere til valg av spesifikke studieretninger. Et eksempel er ordningen der nyutdannede lærere kan få slettet 55 000 kroner av studielånet sitt dersom de velger å bosette seg i Nord-Norge og arbeide der i tre år. Differensiering av studiestøtte kan sees på som en videreføring av dette prinsippet. Kombinert med en høyere frikortgrense, lavere skatter og en økt inntektsgrense for å motta stipend, vil dette kunne føre til at studenter får mer disponibel inntekt og verdifull arbeidserfaring som kan være avgjørende for fremtidig jobbsøking. Det er viktig å understreke at foreldrenes økonomiske situering aldri skal være avgjørende for en persons mulighet til å forfølge ønskede studier. Høyres politikk, slik Randeberg antyder, vil ikke endre på dette prinsippet. Men kanskje blir det lettere å velge en karrierevei man ønsker, dersom samfunnet også anerkjenner og verdsetter dette valget gjennom et reelt behov? Vi ønsker alle nye studenter lykke til med studiene! Dette er en kronikk som reflekterer skribentens personlige synspunkter. Innlegg til debatt, inkludert kronikker, kan sendes til debatt@vg.no





Studiestøtte Høyere Utdanning Kompetansebehov Næringsliv Politikk

Konkurransetilsynet: Elkjøps oppkjøp av Eplehuset må vurderes nærmereKonkurransetilsynet har behov for å gjøre en grundigere vurdering av Elkjøps oppkjøp av Eplehuset.

