Studio Gauntlet's 'dummeste spill til nå' based on DVD-logo

A duo from Studio Gauntlet, who previously revealed selling over 13,000 copies of their previous game, are back with their 'dumbest game to date': A survivors-like game based on the DVD logo. The idea came from Christer who saw the potential in a survivors game based on the DVD logo. The duo, who have no experience in the survivor-game genre, started working on the project in November last year and expected it to take around two months. However, they underestimated the complexity of the genre and ended up working on it for six months. They estimate that they have one month left for further development before the game is complete. The game is easy to get into, but it's not free to make. They have gone extra miles to make the game as accessible as possible. They hope that more people will see the game and eventually buy it.

Da Gamer snakket med dem i fjor kunne de avsløre at de hadde solgt over 13 000 eksemplarer av spillet. Nå er de tilbake med, og vi siterer, sitt 'dummeste spill til nå': Et survivors-aktig spill basert på Studio Gauntlet .

Det var Christer som kom med ideen etter å ha sett: 'Hva med et survivors spill basert på DVD-logoen?

', og jeg tenkte umiddelbart at 'Det er faktisk veldig gøy! ', forteller Alexander Jonassen til Gamer.no. Selv om de ikke har noe særlig med erfaringer fra survivor-spillsjangeren så satte de i gang med arbeidet. – Ingen av oss spiller noe særlig survivors-spill, så jeg hadde også et lite håp om at vårt take skulle klare å komme med et friskt pust til sjangeren.

Gutta forteller at de startet på arbeidet i november i fjor, og at hele prosjektet er 'mest for gøy'. Vi trodde først det bare skulle ta typ sånn to måneder å mekke. Konseptet var så dumt at det fortjente liksom ikke mer enn det, men jeg tror vi har undervurdert kompleksiteten som inngår i denne sjangeren litt, sier Jonassen.

Totalt endte de opp med å jobbe med det DVD-spillet i rundt seks måneder, og de estimerer at de har en måned til med videreutvikling før de er helt i mål. Det er et enkelt spill å komme i gang med, det skal DVD Screen Saver 2 ha.

Men det er jo ikke gratis å lage spill, og vi har jo lyst å fortsette med det, så vi har gått noen ekstra skritt for å prøve å gjøre spillet så tilgjengelig som vi kan – i håp om at flere ser det og til syvende og sist kjøper det. Ettersom utviklingen tok lenger tid enn planlagt har de ikke noe stort håp om å tjene inn det de har investert med det første.

– Men det har blitt et gøy spill, det mener jeg faktisk, heldigvis, for min egen mentale helse, og vi gleder oss veldig til å gå videre og finne et litt mer ambisiøst prosjekt. Spillet koster tre dollar på Steam, men hvis du har lyst til at kaffepausen din skal ta 30 minutter i stedet for de planlagte fem, så kan du prøve første del av spillet allerede nå p





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