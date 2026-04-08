Subjekt-redaktørens leilighet i Villa Lønnhaugen leies ut for 55.000 kroner måneden

Nå leies eiendommen ut ifølge en annonse på Finn.no. Leiligheten til Subjekt-redaktør Danby Choi er en av fire seksjoner i Villa Lønnhaugen på Vinderen . Eiendommen ble bygget i 1905 og boligen er på rundt 250 kvadratmeter. Dette er en bolig med store stuer, flotte utsikter og en nydelig hage. Veldrevet og velholdt villa i tudorstil. Stilfullt møblert med moderne kunst og design i klassisk hus, står det i annonsen. En leietaker må imidlertid ut med store summer for å leie leiligheten.

Månedsleien er satt til 55.000 kroner, og depositumet til 110.000 kroner. Annonsen henvender seg til en voksen, et par eller profesjonelle som søker et helt spesielt sted å bo fra 1. juni 2026, kommer det fram i annonsen. Ved første øyekast står ikke utleiers navn i annonsen. Da Akersposten/Ullern Avis forsøker å ta kontakt via annonsen er det Danby Choi som er kontaktperson. Danby Choi er grunnlegger, eier og sjefsredaktør for kulturavisen Subjekt. Akersposten/Ullern Avis har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Danby Choi. Villa Lønnhaugen har lang historie bak seg. Den ble ifølge Oslo Byleksikon oppført for grosserer Julius C. Juel på starten av 1900-tallet. Fra 1937 var villaen eid av skipsreder Sigurd Herlofson. Herlofson som deltok i motstandsbevegelsen under krigen, fikk innredet et hemmelig rom i kjelleren, der han kunne skjule folk som var i faresonen, dette til tross for at nabohuset, nr. 9 på den andre siden av veien, var rekvirert av tyskerne, står det.





