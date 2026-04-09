Subsea 7 sikrer milliardkontrakt for Sépia 2-feltet i Brasil

Det norskregistrerte undervannsselskapet Subsea 7 har fått en «supermajor»-kontrakt av Petrobras for utbygging av Sépia 2-feltet. Kontrakten er verdt over 11 milliarder kroner og innebærer ansvar for ingeniørarbeid, produksjon og installasjon av undervannsinfrastruktur.

Det norskregistrerte undervannsselskapet Subsea 7 har sikret seg en omfattende kontrakt, kategorisert som en «supermajor», fra det brasilianske oljeselskapet Petrobras . Dette ifølge en børsmelding fra selskapet. Kontrakten markerer en betydelig milepæl for Subsea 7 og understreker deres sterke posisjon i det brasilianske olje- og gassmarkedet.

Kontrakten gjelder utbyggingen av Sépia 2-feltet, et kritisk prosjekt lokalisert omtrent 280 kilometer sørøst for Rio de Janeiro, på en dybde av 2170 meter. Dette feltet er en sentral del av utbyggingsfasene i pre-salt-området i Santos-bassenget, et område av stor betydning for Brasils energiforsyning og fremtidige vekst. Subsea 7 vil være ansvarlig for hele spekteret av aktiviteter, inkludert ingeniørarbeid, innkjøp av materialer og utstyr, produksjon av komponenter, installasjon av undervannsinfrastruktur, og igangkjøring av systemene. Dette omfatter undervannsrør, stigerør, strømningslinjer for 17 brønner, samt en viktig gasseksportledning. Prosjektledelse og ingeniørarbeid vil starte umiddelbart ved Subsea 7s kontorer i Rio de Janeiro, Paris og Sutton, noe som demonstrerer selskapets globale tilstedeværelse og evne til å koordinere komplekse prosjekter på tvers av geografiske grenser. Offshore-arbeidene er planlagt å starte i 2029, noe som gir selskapet tilstrekkelig tid til å planlegge og forberede seg på den teknisk krevende installasjonen i dypvannsmiljøet. \Kontrakten representerer en vesentlig forsterkning av Subsea 7s eksisterende prosjektportefølje i Brasil, og den styrker selskapets langvarige samarbeidsforhold med Petrobras, en av verdens største oljeselskaper. Yann Cottart, konserndirektør for Brasil og Global Projects Centre West i Subsea 7, uttrykker stor tilfredshet med tildelingen. Han påpeker at kontrakten ikke bare bekrefter selskapets sterke tekniske kapasiteter, men også Petrobras' tillit til Subsea 7s evne til å levere komplekse undervannsprosjekter. Cottart takker Petrobras for det fortsatte samarbeidet og uttrykker forventninger om en vellykket gjennomføring av prosjektet. Denne kontrakten kommer som en bekreftelse på Subsea 7s ekspertise innenfor undervannsteknologi og dypvannsoperasjoner. Selskapets erfaring og kompetanse innen design, konstruksjon og installasjon av komplekse undervannssystemer er avgjørende for å lykkes i utfordrende miljøer som pre-salt-området. Kontrakten vil generere betydelige inntekter for Subsea 7 og bidra til å sikre selskapets fremtidige vekst og lønnsomhet i et marked preget av stadig økende etterspørsel etter energi. \Selskapet definerer en «supermajor»-kontrakt som en avtale med en verdi som overstiger 1,25 milliarder dollar, noe som tilsvarer rundt 11,86 milliarder norske kroner. Denne økonomiske skalaen understreker prosjektets strategiske betydning for Subsea 7 og Petrobras. Investeringen i Sépia 2-feltet er en viktig del av Brasils plan om å øke olje- og gassproduksjonen, noe som vil bidra til å styrke landets økonomi og sikre energiforsyningen i fremtiden. For Subsea 7 er denne kontrakten en bekreftelse på selskapets globale lederposisjon innen undervannsteknologi og et bevis på deres evne til å konkurrere effektivt i et svært konkurransepreget marked. Suksessen med Sépia 2-prosjektet vil ikke bare styrke Subsea 7s posisjon i Brasil, men også fungere som en viktig referanse for fremtidige prosjekter i andre deler av verden. Selskapet er forberedt på å møte de tekniske og logistiske utfordringene som er forbundet med dypvannsoperasjoner, og de vil bruke sin ekspertise til å levere et prosjekt som er både effektivt og bærekraftig. Den langsiktige horisonten for prosjektet, med planlagt oppstart i 2029, gir Subsea 7 tilstrekkelig tid til å planlegge nøye, implementere de nyeste teknologiene og sikre at prosjektet oppfyller alle sikkerhets- og miljøkrav





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Hvis det er ett lag som kan vinne i München, er det Real MadridHarry Kane (32) og Bayern München fortsetter å herje i Europa. Real Madrid ble for små på eget gress.

Read more »

– Hvis det er ett lag som kan vinne i München, er det Real MadridHarry Kane (32) og Bayern München fortsetter å herje i Europa. Real Madrid ble for små på eget gress.

Read more »

– Hvis det er ett lag som kan vinne i München, er det Real MadridHarry Kane (32) og Bayern München fortsetter å herje i Europa. Real Madrid ble for små på eget gress.

Read more »

– Hvis det er ett lag som kan vinne i München, er det Real MadridHarry Kane (32) og Bayern München fortsetter å herje i Europa. Real Madrid ble for små på eget gress.

Read more »

– Hvis det er ett lag som kan vinne i München, er det Real MadridHarry Kane (32) og Bayern München fortsetter å herje i Europa. Real Madrid ble for små på eget gress.

Read more »

– Hvis det er ett lag som kan vinne i München, er det Real MadridHarry Kane (32) og Bayern München fortsetter å herje i Europa. Real Madrid ble for små på eget gress.

Read more »