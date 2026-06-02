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Subsea 7 sikret seg en ny kontrakt med Murphy Exploration & Production Company

Energy News

Subsea 7 sikret seg en ny kontrakt med Murphy Exploration & Production Company
Subsea 7Murphy Exploration & Production CompanyString Music
📆6/2/2026 8:52 PM
📰e24
21 sec. here / 21 min. at publisher
📊News: 78% · Publisher: 51%

Subsea 7 har sikret seg en ny kontrakt med Murphy Exploration & Production Company for utviklingen av feltet String Music i den amerikanske delen av Mexicogolfen. Kontrakten er definert som betydelig, med en verdi på mellom 50 og 150 millioner dollar.

Det Oslo Børs-noterte selskapet Subsea 7 har sikret seg en ny kontrakt med Murphy Exploration & Production Company . Det gjelder utviklingen av feltet String Music i den amerikanske delen av Mexicogolfen .

Subsea 7 definerer kontrakten som betydelig, det betyr en kontrakt på mellom 50 og 150 millioner dollar. Jobben omfatter ingeniørarbeid, innkjøp, bygging og offshore-installasjon av en produksjonsrørledning og tilhørende infrastruktur under havoverflaten. Prosjektledelse og ingeniørarbeid starter umiddelbart ved Subsea 7s kontor i Houston i Texas, mens selve operasjonene til havs er planlagt i 2027

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