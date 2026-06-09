Sudansk asylsøker siktet for drapsforsøk i Belfast

En sudansk asylsøker i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i den nordirske hovedstaden mandag kveld. En brutal video som sirkulerer i sosiale medier viser at siktede tilsynelatende forsøker å halshogge en mann i 30-årene før forbipasserende bryter inn. Videoen har skapt enormt med reaksjoner i sosiale medier og blant politikere. Det fryktes nå at det vil oppstå opptøyer eller demonstrasjoner i Belfast.
En sudansk asylsøker i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i den nordirske hovedstaden mandag kveld, skriver The Telegraph . En brutal video som sirkulerer i sosiale medier viser at siktede tilsynelatende forsøker å halshogge en mann i 30-årene før forbipasserende bryter inn.
Videoen har skapt enormt med reaksjoner i sosiale medier og blant politikere. Det fryktes nå at det vil oppstå opptøyer eller demonstrasjoner i Belfast. – Det er på alles lepper i Belfast, skriver Sky News som rapporterer fra byen. Klokka 21.00 tirsdag har små tegn til opptøyer begynt å vise seg.
TV-kanalen viser bilder av maskerte menn som tenner på søppelkasser. Brannen spredte seg så til en nærtstående trikk. Det understrekes samtidig at protestene foreløpig går rolig for seg
Sudan Asylsøker Drapsforsøk Voldshendelse Belfast Sky News The Telegraph The Guardian Tommy Robinson Hillary Benn Jon Boutcher Elon Musk Protest Demonstrasjon Uenigheter Politiet Biler Maskerte Menn Søppelkasser Brann Trikk Skader Øykjermer Fredelig Uroligheter Vold Tradisjon Land Demonstranter Butikker Skoler Idrettsfasiliteter Politioppbud Bilder Video Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The Telegraph Sky News The Guardian The
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Uholdbart å være politisk handlingslammet når det er stort behov for ny kraftHarald Solberg i Norsk Industri hevder at det er uholdbart å være politisk handlingslammet når det er stort behov for ny kraft i det norske kraftsystemet.
Read more »
Nkom starter større tilsyn av sikkerhet hos Telia etter flere sikkerhetsbruddNkom vil starte et større tilsyn av sikkerheten til Telia etter flere alvorlige sikkerhetsbrudd. Dette kommer etter at det ble avslørt at Telia har hatt et større datainnbrudd og at mobilnettselskapet hadde et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg. I tillegg ble det avslørt at det var mulig å 'spoofe', altså forfalske avsenderidentiteten, for å lure folk gjennom norske mobilnummer.
Read more »
Raseri i Belfast:«Kvalmende»Politiet i Nord-Irland ber om ro etter at en mann i 40-åra ble knivstukket, og den mistenkte i saken viste seg å være sudansk innvandrer.
Read more »