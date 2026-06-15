En guide til å lage en mettende og næringsrik kyllingsalat med friske grønnsaker og en hjemmelaget gremolata.

Sunn mat har blitt en nøkkel i moderne helsekost, og en lun kyllingsalat med grønne næringstunge grønnsaker og en hjemmelaget gremolata er slett på laget der det står på bord og i magen.

Den kombinerer protein, fiber og sunt fett, som gir langtidsmetthet og regulerer blodsukkernivået. I tillegg er sederte grønnsaker som spinat, ruccola og brokkoli rike på vitaminer og mineraler. En enkel blanding av grønn salat og en teskje olivenolje er dens er ei energi. Løftet av sitron og hvitløksgleder skaper en bølge av friskhet.

Til beregning starter du med å koke opp nok vann for å skylle grønnsakene. Kvitersa spinat i 2‑3 minutter til den gnister, og tilsett samtidig ruccola og brokkoliris og la dem dukke i et kort blanke vannfedd. I mellomtiden kan du riste valnøttene lett i panna på lav varme slik at de får sin gyldne farge, men pass på å ikke brenne dem. Når grønnsakene er klare, slår du av varmen og blir nøysom med den.

Disse kan presses sammen i en skål sammen med litt sitronskall, sitronsaft, hvitløk, friske persillespire og revet parmesan. Tilsett en håndfull olivenolje og rør godt. Rist kyllingfiletene i olje, syr etter fordel til hvert ben i to‑tre minutter, og smak til med salt og pepper. Når de er gyldne og gjennomstekte, kverner du dem av pannen og skjærer dem i tynne strimler for å gi enkel spising.

Tilsett straks de grønnsaker som er nuddlet og bland ingrediensene fra skålen med krydder og olje over hele salaten. Dryss valnøtt og frø over for ekstra crunch. Når alt er harmonisk, kan du servere retten med en frisk lime og et dryss av friske urter for ekstra aromatisk. Hvis du ønsker å tilpasse oppskriften, kan du bytte kylling med grillet laks eller erstatte spinat med grønnkål for mer jern.

Ifølge ernæringsforskning og eksperten Unni Coldevin kan kombinasjoner av protein og fiber stabilisere appetitt-hormoner og redusere sug. Et alternativ til kjøtt er kikerter eller tofu, og retten kan serveres som en lett lunsj eller som en full middag med grovt brød til side. En håndfull fersk frukt og friske urter gir et søtt avslutning og holder måltidet balansert





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