Supporterbråk i Trondheim: Syv pågrepet etter konfrontasjon mellom RBK og Brann-supportere

Politiet grep inn etter at en gruppe maskerte Rosenborg-supportere bevæpnet med slåsshansker forsøkte å konfrontere Brann-supportere i Trondheim sentrum etter fotballkampen mellom lagene. Syv personer ble pågrepet og anmeldt.

Politiet bekrefter at det foreligger en kjent risiko knyttet til supportergrupperinger fra både Rosenborg og Brann , hvor en mindre andel individer er villige og i stand til å utøve vold.

Denne situasjonen representerer en betydelig utfordring for politiet, spesielt i forbindelse med kamper mellom de to klubbene. Operasjonsleder Christopher James White i Trøndelag politidistrikt dokumenterte dette i politiloggen natt til søndag, etter en hendelse som involverte inngripen mot en gruppe Rosenborg-supportere. Politiet observerte flere sortkledde RBK-supportere utstyrt med slåsshansker, noe som indikerte forberedelser til konfrontasjon med Brann-supportere som befant seg i Trondheim etter lørdagens fotballkamp. Etter kampen hadde Rosenborg-tilhengere samlet seg på et utested i Trondheim.

Politiet valgte å holde dette stedet under observasjon. Rundt midnatt observerte politiets spanere at mellom 30 og 40 svartkledde RBK-supportere forlot lokalet og tok en rutebuss inn mot sentrum. En sivil politipatrulje fulgte etter gruppen. Supporterne steg av bussen i Olav Tryggvasons gate, hvor flere av dem valgte å maskere seg.

Deretter beveget gruppen seg i retning en restaurant i Carl Johans gate, hvor det var samlet mellom 10 og 15 Brann-supportere. Situasjonen var potensielt svært alvorlig, da avstanden mellom de to grupperingene raskt minket. Politiet handlet raskt for å forhindre en eskalering av volden. Politiet avskar RBK-supporterne i krysset Gjelvangveita og Carl Johans gate.

Flere av personene i gruppen var maskerte, og noen var utstyrt med slåsshansker. Innsatslederen på stedet ga en klar ordre om at alle skulle trekke seg tilbake. Denne ordren ble imidlertid ignorert av flere i gruppen. Avstanden mellom de to supportergrupperingene ble redusert til kun ti meter, noe som økte faren for en umiddelbar konfrontasjon.

Da ordren om tilbaketrekning ikke ble fulgt, ga politiets innsatsleder ordre om å anholde og innføre de maskerte personene som nektet å fjerne seg. Brann-supporterne på stedet oppførte seg rolig og blandet seg ikke inn i situasjonen. De etterkom politiets pålegg og forlot området i egne kjøretøy. Politiet hadde på forhånd varslet om doble bøtesatser for ordensforstyrrelser, med bøter som startet på 17 000 kroner.

Syv personer ble innbrakt til arresten, alle i alderen 20 til 40 år. Alle de pågrepne er anmeldt for ordensforstyrrelse, og noen av dem er også anmeldt for forulemping av offentlig tjenesteperson. Denne hendelsen understreker behovet for fortsatt årvåkenhet og forebyggende tiltak for å sikre tryggheten rundt fotballkamper og hindre voldelige sammenstøt mellom supportergrupperinger.

Politiet vil fortsette å overvåke og håndtere situasjoner som kan true offentlig orden og sikkerhet, og vil ikke nøle med å bruke nødvendige ressurser for å opprettholde ro og orden





