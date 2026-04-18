Supporterbråk truer derby: Lillestrøm-tifo forsvant – Vålerenga-supportere anklages

Forsvinningen av Lillestrøm-supporternes planlagte tifo før derbyet mot Vålerenga har skapt reaksjoner. Supporterne anklager Vålerenga-supportere for tyveri, og hendelsen bekymrer både supporterledere og fotballeksperter for fremtidige derbyer og sikkerheten på stadion.

Nattens forsvinning av Lillestrøm -supporternes planlagte tifo før søndagens derby mot Vålerenga har skapt reaksjoner og bekymring. Supporterne fra Lillestrøm anklager en gruppe Vålerenga -supportere for å ha stjålet eller ødelagt tifoen, noe som har satt en demper på oppladningen til en av norsk fotballs mest prestisjetunge rivaliseringer. Det er foreløpig ikke offisielt bekreftet hvem som står bak hendelsen, eller hva som nøyaktig har skjedd, men anklagene rettes mot supportere fra Vålerenga .

Den manglende tifoen vil hindre Lillestrøm-supporterne i å gjennomføre hele sitt planlagte opplegg for kampen, noe som har frustrert dem stort. Tony Johansen, leder for Kanari-Fansen, Lillestrøms supportergruppe, uttalte til Dagbladet at de ikke vil kunne gjennomføre det planlagte tifo-opplegget. Han uttrykte også bekymring for at dette vil påvirke fremtidige derbyer negativt.

Denne hendelsen kaster et ubehagelig lys over rivaliseringen mellom de to klubbene, og det er ikke utenkelig at den kan bidra til å tenne spillerne ytterligere før søndagens kamp. Tidligere Lillestrøm-spiller Aleksander Melgalvis er en av dem som mener slike hendelser kan fungere som ekstra motivasjon for spillerne. Han er kjent for sin egen kontroversielle handling i 2019, da han plantet et Lillestrøm-flagg på midten av Vålerengas hjemmebane, Intility Arena. Dette stuntet skapte sterke reaksjoner fra Vålerenga-fansen, og førte til en banestorming. Melgalvis understreker at han mener slike handlinger, selv om de er kontroversielle, bidrar til å opprettholde rivaliseringen og kan gi spillerne et ekstra mentalt løft. Han er sikker på at både Vålerenga- og Lillestrøm-spillere vil bruke dette som ekstra motivasjon i forkant av kampen.

Melgalvis uttrykte at han ikke ble overrasket over at noe slikt skjedde i oppladningen til det som mange anser som den største kampen i norsk fotball. Han håper imidlertid at man slipper unna det største bråket, men erkjenner at slike hendelser vil bidra til et sterkt engasjement i fremtidige derbyer. Selv lagkameraten til Melgalvis, Thomas Lehne Olsen, reagerte med kritikk mot flaggstuntet i 2019, og beskrev det som ikke bra. Slåsskamper brøt ut på stadion som følge av hendelsen.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker, som skal dekke kampen, frykter en mulig eskalering av situasjonen. Han ser på tifo som en viktig del av slike store oppgjør og beskriver det som oppfinnsomt, men hans hovedhåp er at kampen forblir en fotballkamp og ikke blir ødelagt av tribunedrama. Alsaker er bekymret for at en opphisset stemning blant supporterne, spesielt med mange barnefamilier til stede, kan føre til utrygghet.

Styret i Vålerenga Fotball Elite har offentlig tatt avstand fra enhver handling som kan skape utrygghet. Daglig leder Svein Graff understreket i en SMS at klubben tar sterk avstand fra hendelsen hvis det viser seg å være Vålerenga-supportere som står bak. De samarbeider tett med Lillestrøm, NFF og politiet, og oppfordrer alle supportere til å utvise sunn fornuft og bidra til en trygg og god kampopplevelse for alle.

Denne hendelsen har utvilsomt satt en mørk skygge over oppladningen til derbyet, og det gjenstår å se hvordan det vil påvirke stemningen og kampen på søndag. Selv om rivalisering er en essensiell del av fotballen, understrekes det at barnslig og destruktiv atferd ikke har noen plass. Den sterke følelsen av tilhørighet og engasjement som supporterne viser, bør kanaliseres på en positiv måte for å ivareta den gode rammen rundt norsk fotball, spesielt i oppgjør som dette.





