Surprising Turnaround in Presidential Preference for 2028 Election

The recent AtlasIntel survey revealed a surprising shift in preferences for the 2028 presidential election, with Marco Rubio emerging as the frontrunner and J.D. Vance falling behind. The shift in preferences was unexpected, given that Vance had been leading in previous polls.

Velgeres ønsker om presidentkandidat til USA-valget 2028 har tatt en overraskende vending, ifølge fersk måling. Den sittende president Donald Trump har lenge vært en favoritt, men nå har velgerne snudd.

I en ny meningsmåling fra AtlasIntel får Marco Rubio overraskende 45,4 prosent støtte, mens visepresident J.D. Vance har kun 29,6 prosent. Også utenriksminister Marco Rubio har gått langt forbi storfavoritten på ny måling. En fersk måling utført av AtlasIntel i desember viste at Vance hadde et klart forsprang på Rubio.

Den gang foretrakk 46,7 prosent av de spurte Vance som partiets presidentkandidat, mens 22,6 prosent ønsket Rubio. Også en undersøkelse gjennomført av Reuters og Ipsos i mars viste at 79 prosent av republikanske velgere hadde et positivt syn på J.D. Vance, mens 71 prosent hadde et positivt syn på Rubio. På demokratenes side er det Alexandria Ocasio-Cortez som leder an i målingen, med 26 prosent støtte.

Under et nylig intervju utelukket hun ikke å kunne stille som kandidat. Den ferske målingen vil trolig gi ny fart til spekulasjonene om hvem president Donald Trump ønsker som sin arvtaker. Trump har ikke ønsket å svare på hvem som er hans favoritt til å overta som president når han selv må gi seg i 2028.

Under et arrangement i Det hvite hus mandag, sa han imidlertid at Vance og Rubio ville utgjøre en «perfekt duo» i valget om to år. Flere analytikere og eksperter har pekt på at USA og Israels krigføring mot Iran kan få store konsekvenser for valget av presidentkandidat i Det republikanske partiet foran valget i 2028





