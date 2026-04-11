Susann Goksør Bjerkrheim selger enebolig for å bli bonde

Susann Goksør Bjerkrheim og hennes mann flytter fra Nordstrand til Østfold for å starte et gårdsbruk. Her forteller hun om valget, utfordringene og forventningene.

Susann Goksør Bjerkrheim og hennes mann selger nå eneboligen på Nordstrand i Oslo, der de har bodd i over 20 år, for å satse på gårdsbruk i Østfold. Overgangen markerer et nytt kapittel for paret, som har modnet ideen om et liv på landet i mange år. Goksør Bjerkrheim forteller at ektemannen lenge har vært pådriveren, men at tidligere forpliktelser, som barns skolegang og håndball, har hindret dem fra å realisere drømmen.

Nå, med sønnene ferdige med videregående og selvstendige, ser de muligheten til å endelig ta steget. Paret har funnet en gård på Greåker i Østfold, etter å ha sett på forskjellige gårder i «halvannet til to år», og er spente på å starte det nye livet. De er spente på om erfaringene fra «Farmen Kjendis» er nok til å drive gården på en økonomisk måte. Goksør Bjerkrheim, som ble nummer to på «Farmen Kjendis» i fjor, er klar på at livet på gården vil ha en roligere puls, selv om det innebærer mye arbeid. Hun presiserer at hun ikke kommer til å håndmelke kuer eller separere melk, men kanskje lage litt smør for moro skyld.\Til tross for den kommende livsstilsendringen, vil Goksør Bjerkrheim fortsette å jobbe som konsulent. Hun forteller at de ikke ble inspirert av Jon Almaas sitt program «Jon blir bonde», selv om han får «kredden» for bønder. Valget av gård falt på Greåker av flere grunner, inkludert at gården er velholdt og har vært drevet godt. Gården har også gode togforbindelser, noe som vil lette pendlingen. Paret har hatt en prat med nabobonden for å lære hvordan de kan drive gården på best mulig måte. Goksør Bjerkrheim ser at den største utfordringen blir å kombinere konsulentjobben med livet på landet, og å venne seg til å være lenger unna alt hun er vant med. For barna, Julius (21) og Jonatan (19), er det litt rart at foreldrene flytter, men de støtter foreldrenes beslutning. De ser frem til å ha et felles prosjekt som familie, og håper på en golfsimulator på låven.\Goksør Bjerkrheim er klar over at overgangen fra etablerte liv i byen til et gårdsbruk er betydelig. Hun understreker viktigheten av å finne et felles prosjekt som par, spesielt når barna flytter ut. Hun ser frem til å skape et nytt hjem og en ny tilværelse. Paret planlegger å videreføre driften av gården, som tidligere har dyrket korn og hatt hester. De er åpne for å utforske nye muligheter og tilpasse seg det nye livet på landet. Goksør Bjerkrheim uttrykker optimisme og ser frem til å kombinere sitt nåværende yrkesliv med gårdsdrift. Hun er overbevist om at erfaringene fra «Farmen Kjendis» kan komme til nytte, selv om hun ikke forventer å utføre alle de tradisjonelle oppgavene





Susann Goksør Bjerkrheim Gårdsbruk Nordstrand Østfold Farmen Kjendis

