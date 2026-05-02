Susann Goksør Bjerkrheim solgte huset under takst – nå satser hun på gårdsdrift

Tidligere håndballproff Susann Goksør Bjerkrheim og ektemannen har solgt huset sitt på Nordstrand for 18,6 millioner kroner. Paret skal nå realisere drømmen om å drive gård på Greåker i Sarpsborg.

Susann Goksør Bjerkrheim og hennes mann Svein Erik har nylig solgt sitt hus på Nordstrand etter to tiår som eiere. Eiendommen, som ble lagt ut for 19,5 millioner kroner, ble omsatt for 18 625 000 kroner – en reduksjon på 875 000 kroner fra opprinnelig prisantydning.

Paret kjøpte huset i 2005 for 6,45 millioner kroner, noe som betyr en betydelig verdistigning i løpet av eierskapet. Salget markerer starten på et nytt kapittel for paret, da de nå fokuserer på å realisere en langvarig drøm om gårdsdrift. Bjerkrheim uttrykker tilfredshet med salget, selv om det ble gjennomført under takst.

Hun fremhever at de fant en hyggelig familie som vil få glede av huset i årene som kommer, og at de er lettet over å unngå flere visninger i et usikkert marked. Hun understreker også at et hjem er mer enn bare en investering, og at det er viktig å finne noen som vil sette pris på boligen og skape minner der.

Beslutningen om å selge huset er et resultat av et ønske om å forfølge en livsstil nærmere naturen og landbruket, en drøm de har næret i lang tid. Overgangen vil utvilsomt være emosjonell, da huset har vært rammen rundt familiens liv i to tiår og vitne til sønnenes oppvekst. Paret har nå sikret seg en gård på Greåker i Sarpsborg kommune, og ser frem til å ta fatt på utfordringene og gledene ved gårdsdrift.

Bjerkrheim deltok i «Farmen kjendis» i 2025, hvor hun oppnådde en imponerende andreplass. Selv om hun erkjenner at hennes erfaring med gårdsdrift er begrenset, håper hun at opplevelsen fra programmet vil være nyttig. Hun beskriver sin bakgrunn som bybarn, oppvokst i blokk på Lambertseter, og innrømmer at det er en stor overgang til livet på landet. Likevel er hun og mannen fast bestemt på å lære det som trengs for å drive gården, og de har allerede forpaktet bort kornproduksjonen.

De er klar over at det vil kreve hardt arbeid og dedikasjon, men de er entusiastiske over muligheten til å realisere sin drøm og leve et liv i harmoni med naturen. Fremtiden vil vise om de klarer å mestre utfordringene ved gårdsdrift, men deres entusiasme og vilje til å lære lover godt.

Denne overgangen representerer ikke bare en endring i bosted, men også en endring i livsstil og prioriteringer, og et ønske om å leve et mer meningsfylt og bærekraftig liv





