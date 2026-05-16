Svært dårlig fiske langs vegen etter turistfiske i Saltstraumen

Fem fisk flyter langs vannkanten ved det populære fiskestedet under brua ved Saltstraumen . Det er fryktelig dårlig fiske der, hevder en lokal tipser, som reagerer sterkt på synet av det han mener er en følge av turistfisket i området.

Kvoten for hvor mye fisk du kan ta med deg over grensa ble redusert i år fra 18 kilo til 15 kilo, og den til neste år skal ytterligere reduseres til ti kilo. Den lokale mannen uttrykker bekymring for overfiske og manglende kontroll på turistfisket, og mener at mye skyldes en endring fra å fiske for å fø seg selv og familie, eller eventuelt salg – til å drive fiske som sport.

De ærnes over at gjennomfører kontroller av turistfiske i hele landet, men at kontrollressursene prioriteres risikobasert. Fiskaridirektoratet har registrert noe avvik, men mener at nystartede virksomheter som må veiledes om regelverket, og de innretter seg raskt. Hurtigst mulig da





