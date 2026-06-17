Svært høye strømpriser forventet i Sverige og Norge på grunn av kjernekrafttrøbbel og lav vannføring

Tekniske problemer og reparasjoner i svenske kjernekraftverk, lav vannføring i vannmagasiner og den uavklarete situasjonen i Ukraina og Hormuzstredet kan føre til svært høye strømpriser i Sverige og Norge. Prognosene viser at sommerpriser i Sverige kan bli dobbelt så høye som i fjor, og denne situasjonen er ventet å vedvare. Det norske kraftsystemet er tett koblet til resten av Norden, og det norske markedet kan bli påvirket av prisene i våre naboland. Likevel er det ikke slik at alle norske strømkunder må bekymre seg over situasjonen. De fleste husholdningskunder i Sør-Norge har norgespris, som gir en fast pris på 50 øre per kWh med mva. for strømforbruk hjemme og på hytta. Det er heller næringslivet og offentlig virksomhet som tar støyten.

Sverige og Norge kan bli rammet av svært høye strømpriser på grunn av reaktortrøbbel og lav fyllingsgrad i kjernekraftverk. Mer enn halvparten av den svenske kjernekraftproduksjonen er nå stengt på grunn av tekniske problemer og reparasjoner.

I tillegg er vannmagasinene i Sverige og Norge mindre fylt enn vanlig. Denne situasjonen blir ikke bedre av den uavklarete situasjonen i Ukraina og Hormuzstredet. Prognosene viser at sommerpriser i Sverige kan bli dobbelt så høye som i fjor, og denne situasjonen er ventet å vedvare. Det norske kraftsystemet er tett koblet til resten av Norden, og det norske markedet kan bli påvirket av prisene i våre naboland.

Direktør Inga Norberg i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarter om at kraftprisene i sommer kan bli høyere enn vi er vant med, og at gasspriser og været i Europa også vil påvirke de norske strømprisene i månedene framover. Likevel er det ikke slik at alle norske strømkunder må bekymre seg over situasjonen. De fleste husholdningskunder i Sør-Norge har norgespris, som gir en fast pris på 50 øre per kWh med mva. for strømforbruk hjemme og på hytta.

De vil derfor ikke påvirkes i stor grad av økte kraftpriser. Det er heller næringslivet og offentlig virksomhet som tar støyten. De som ikke har norgespris, har ordinær strømstøtte. Når spotprisen går over 77 øre/kWh dekker den 90 prosent av prisen over dette nivået.

Det skal også utveksles strøm mellom Norge og resten av Europa denne sommeren. I sommermånedene er det vanligvis mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet. Da vil Norge typisk importere mye kraft på dagtid og eksportere om natten. Norge er normalt nettoeksportør av kraft i sommerhalvåret





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