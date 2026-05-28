Svak interesse for VM-reiser til USA

Reiselivsbransjen forteller at interessen for VM-turer til USA er svakere enn forventet. NFF ønsker en ny nasjonalarena på Oslo Øst, men mange har bestemt seg for å droppe det på grunn av høye priser. Mange vil heller se Norges VM-kamper på storskjerm her hjemme.

De sier også at de ikke vil støtte Donald Trump. Daglig leder Kim Balslev i Expert Reiser mener at mange heller vil se Norges VM-kamper på storskjerm her hjemme. Salget av skreddersydde fotballturer har startet siden september, men etterspørselen har sunket. Øyvind Rusten i GTravel mener at høye priser og vanskelige verdenssituasjoner har ført til dette.

Norge møter Irak, Senegal og Frankrike i VM-gruppen, og kampene blir spilt på den amerikanske østkysten. Dette er det første VM for et norsk herrelandslag siden EM i 2000





