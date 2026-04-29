Svakheter i begrunnelsen for å avvise kjernekraft

En kritisk gjennomgang av NOU 2026:4 viser at grunnlaget for å konkludere med at kjernekraft ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt er svakt, med pessimistiske kostnadsantagelser og selvmotsigelser.

Rapporten konkluderer med at kjernekraft ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med dagens kostnadsutsikter og markedspriser. Denne konklusjonen er i seg selv legitim, men grunnlaget for den er problematisk.

Antagelsene om investeringskostnader er unødvendig pessimistiske og fører til selvmotsigelser. Rapporten viser et bredt spekter av kostnader for internasjonal kjernekraftutbygging, fra 14 700 dollar per kilowatt (kW) for Vogtle 3 og 4 i USA, til 7200 dollar/kW for Olkiluoto 3 i Finland og 2700 dollar/kW for Saeul 1 og 2 i Sør-Korea.

Selv om det er urealistisk å forvente at Norge kan matche Sør-Koreas lave kostnader på første forsøk, demonstrerer dette potensialet med dagens teknologi, i motsetning til flytende havvind, som så vidt vites aldri er bygget uten betydelig offentlig støtte. Utvalgets analyse av investeringskostnader baserer seg i stor grad på en rapport fra Multiconsult og Amentum, som ble bestilt spesifikt for dette formålet. Multiconsult ble bedt om å vurdere reaktorteknologier tilgjengelige for utbygging i Norge i perioden 2040-2050.

Denne tidsbegrensningen virker ikke å være begrunnet. Gitt at utvalget selv anslår at kjernekraft tidligst kan være på plass innen 2050, har Multiconsult altså begrenset sin vurdering til et spesifikt tidsvindu. Dette gjør kostnadsanslagene mindre representative. Multiconsult anslår investeringskostnaden til mellom 109 000 kr/kW (10 500 dollar/kW) og 177 000 kr/kW (17 000 dollar/kW).

Utvalgets mest optimistiske scenario er dermed 46 prosent høyere enn den faktiske kostnaden for Olkiluoto 3 – et prosjekt som utvalget selv beskriver som preget av «voldsomme kostnadsoverskridelser og forsinkelser». Denne selvmotsigelsen burde vært identifisert. I tillegg benytter Multiconsult tall fra IEA som er lavere enn deres egne beregninger for Olkiluoto 3, og har ikke fullt ut inflasjonsjustert sine tall. Deres metode gir ytterligere grunn til skepsis, da den tilsynelatende overvurderer kostnadene for Olkiluoto 3 med hele 122 prosent.

Videre brukes kostnadsanslagene til å beregne bedriftsøkonomisk lønnsomhet, hvor det laveste scenarioet er basert på et «middelanslag» fra NVE for kjernekraft. Kilden som oppgis for dette anslaget leder imidlertid til en veileder om havvind, noe som reiser spørsmål om nøyaktigheten. Det fremstår også underlig å bruke NVEs anslag som sitt eget lavscenario uten ytterligere begrunnelse.

Sammenlignet med andre analyser, som Nuclear Energy Agency (NEA) sin bruk av 7000 dollar/kW som et konservativt anslag for Sveriges strømnett, fremstår NOU-rapportens antagelser som høye. Utvalget konkluderer med at en kostnad på rundt 30 000 kr/kW ville gi positiv nåverdi, mens Saeul 1 og 2 kostet 2700 dollar/kW – altså betydelig mindre. Selv om dette ikke er realistisk for Norge på kort sikt, illustrerer det potensialet.

Rapporten inneholder dermed flere selvmotsigelser og mangler i begrunnelsen, og risikerer å villede snarere enn å opplyse





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nordic Semiconductor rapporterer sterk vekst og bedre marginer i første kvartal 2026Nordic Semiconductor oppnådde en omsetning på 192,4 millioner dollar i første kvartal 2026, en økning på 24 prosent sammenlignet med samme periode i 2025. Selskapet rapporterte også høyere bruttomargin og ebitda, og forventer fortsatt vekst i andre kvartal. Analytikere roser resultatene og forventer positive justeringer av fremtidige estimater.

Read more »

Verdensbanken anslår at energipriser kommer til å øke 24 prosent i 2026Verdensbanken tror energiprisene øker med 24 prosent i år som følge av Iran-krigen – hvis de verste forstyrrelsene forårsaket av krigen er over i løpet av mai.

Read more »

Fotball-VM 2026 - Fifa øker VM-utbetalingeneFifa øker utbetalingene til årets VM til nesten 900 millioner dollar.

Read more »

