Svakheter i Kjernekraftutredningen: Pessimistiske Antagelser og Selvmotsigelser

En kritisk gjennomgang av NOU 2026:4 viser at utredningens konklusjon om at kjernekraft ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, hviler på et svakt grunnlag preget av pessimistiske kostnadsantagelser og interne selvmotsigelser.

Rapporten konkluderer med at kjernekraft ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med dagens kostnadsutsikter og markedspriser. Denne konklusjonen er i seg selv legitim, men grunnlaget for den er problematisk.

Antagelsene om investeringskostnader er unødvendig pessimistiske og fører til selvmotsigelser. Rapporten viser et bredt spekter av kostnader for internasjonal kjernekraftutbygging, fra 14 700 dollar per kilowatt (kW) for Vogtle 3 og 4 i USA, til 7200 dollar/kW for Olkiluoto 3 i Finland, og 2700 dollar/kW for Saeul 1 og 2 i Sør-Korea.

Selv om det er usannsynlig at Norge vil oppnå de lave kostnadene som ble sett i Sør-Korea på første forsøk, demonstrerer dette potensialet med dagens teknologi, i motsetning til flytende havvind, som så vidt vites aldri har blitt bygget uten betydelig offentlig støtte. Utvalgets analyse av investeringskostnader er i stor grad basert på en rapport fra Multiconsult og Amentum, som ble bestilt av utvalget selv.

Multiconsult ble bedt om å vurdere reaktorteknologier som er tilgjengelige for utbygging i Norge i perioden 2040-2050. Denne tidsbegrensningen virker ikke å være begrunnet. Gitt at utvalget selv anslår at kjernekraft tidligst kan være på plass innen 2050, har Multiconsult begrenset sin vurdering til et spesifikt tidsrom. Dette kan ha ført til et skjevt bilde av de faktiske kostnadene.

Multiconsults kostnadsanslag fremstår ikke som urimelige i lys av denne begrensningen, men det ville vært fornuftig å også vurdere kostnadene for prosjekter som ikke er de første i sitt slag (FOAK), spesielt gitt rapportens omfang på nesten 500 sider. Multiconsult anslår investeringskostnaden til mellom 109 000 kr/kW (10 500 dollar/kW) og 177 000 kr/kW (17 000 dollar/kW).

Utvalgets mest optimistiske scenario er dermed 46 prosent høyere enn den faktiske kostnaden for Olkiluoto 3 – et prosjekt som utvalget selv beskriver som preget av «voldsomme kostnadsoverskridelser og forsinkelser». Denne selvmotsigelsen burde vært identifisert. Videre bruker utvalget tall fra International Energy Agency (IEA) i stedet for Multiconsults egne tall, som viser lavere kostnader for Olkiluoto 3. Multiconsult har også bare delvis inflasjonsjustert sine tall.

Deres metode reiser ytterligere spørsmål, da den antyder at Olkiluoto 3 skulle ha kostet betydelig mer enn den faktiske kostnaden. Utvalget bruker kostnadsanslagene til å beregne bedriftsøkonomisk lønnsomhet, og baserer sitt «lavscenario» på et «middelanslag» fra NVE som ikke kan verifiseres. I tillegg bruker utvalget en investeringskostnad på 10 500 dollar/kW og kaller det optimistisk, mens Nuclear Energy Agency (NEA) bruker 7000 dollar/kW og kaller det konservativt.

Utvalget konkluderer med at en kostnad på rundt 30 000 kr/kW ville gi positiv nåverdi, mens Saeul 1 og 2 kostet 2700 dollar/kW. Rapporten fremstår dermed som preget av inkonsekvens og manglende grundighet, og risikerer å villede snarere enn å opplyse





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kjernekraft Energipolitikk Kostnadsanalyse NOU 2026:4 Olkiluoto 3

United States Latest News, United States Headlines

