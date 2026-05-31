Svein Heibø ble diagnostisert med Lang QT-tid syndrom (LQTS) etter å ha gått gjennom en lang periode med plager og smerter. Han ble hjerteoperert i 2008, men plagene vedvarte. I 2014 ble han svært syk og utviklet mageproblemer.

Svaret på Sveins plager lå i en skuff i Skien i 13 år. Svein Heibø ble 15 år gammel og var aktiv i terrengsykling sammen med sin far.

Samtidig hadde han problemer med uregelmessig puls og episoder med kvalme og svimmelhet, men det ble aldri funnet noe konkret. I en gymtime i 2004 ville ikke pulsen ned, og han ble sendt til sykehuset i Skien for å gjøre en EKG-undersøkelse. Undersøkelsen viste tegn på den sjeldne hjertesykdommen Lang QT-tid syndrom (LQTS). Ikke før 10 år senere kom det fram at EKG-en aldri ble journalført av sykehuset.

Svein Heibø ble diagnostisert med LQTS i 2017 etter å ha gått gjennom en lang periode med plager og smerter. Han ble hjerteoperert i 2008, men plagene vedvarte. I 2014 ble han svært syk og utviklet mageproblemer. Han gikk ned nesten 40 kilo på kort tid og måtte sitte på do med motorsykkelhjelm i tilfelle han skulle besvime.

Han gjennomgikk flere operasjoner som følge av mageproblematikken, men det var ikke før han ble lagt i medisinsk koma i 2017 at det ble funnet et skriv fra 2004 med resultatene på EKG-undersøkelsen. Det endret alt og Svein kunne begynne på medisiner som gjorde at han kunne leve igjen. Han fikk også hjelp til å begrense hvor mye han står og går i hverdagen på grunn av mange år med belastning av endetarmen.

Svein Heibø jobber i dag som fagkonsulent i elektrofag og trives i jobben, men han er avhengig av sterke smertestillende som påvirker hverdagen





