Svein Østvik har oppnådd en imponerende livsstilsendring gjennom periodisk faste og et kosthold rik på næringsstoffer. Eksperter rosende hans tilnærming og understreker viktigheten av et balansert kosthold for varig vektreduksjon.

Svein Østvik har oppnådd en imponerende livsstilsendring gjennom en kombinasjon av periodisk faste og et kosthold rik på næringsstoffer. I en SMS til mediene understreker han at han fortsatt opplever samme vekt, humør og vitalitet som for ett år siden.

Han forklarer at han utfordrer vedtatte begrensninger knyttet til aldring og at dette gir kroppen og sjelen impulser til å fornye seg på cellenivå. Østvik spiser sin første måltid klokken 14 og siste måltid rundt 22, og han lager seg gjerne en smoothie med økologiske blåbær, avokado og egg. Han kjøper kjøtt og egg direkte fra bønder og drikker kun vann, aldri brus eller alkohol. Karoline Steenbuch, som har mastergrad i samfunnsernæring, rosende Østviks tilnærming.

Hun mener at han har lykkes med en varig vektreduksjon på 25 kilo gjennom 16:8-metoden, som er en form for tidsbegrenset faste der man spiser innenfor et 8-timers vindu. Steenbuch understreker at det er viktig å finne et opplegg man motiveres av og som man klarer å holde ut over tid. Hun sier at de fleste vil oppleve å gå ned i vekt med 16:8-metoden, så lenge man spiser sunt og normalt i spisevinduet.

Hun mener også at det ikke er nødvendig å kutte ut sukker og alkohol helt, men at det er viktig å ha et balansert kosthold. Periodisk faste, som også kalles intermittent fasting, har blitt populært de siste årene. 5:2-metoden er en annen form for periodisk faste der man begrenser kaloriinntaket til ca. 500 kcal to dager per uke.

Jøran Hjelmesæth, som jobber ved Hormon-, overvekt- og ernæringsavdelingen på Forskningsseksjonen ved Sykehuset i Vestfold og er professor ved UiO, sier at periodisk faste virker bra for mange, minst like bra som vanlig kalorirestriksjon. Han understreker imidlertid at det ikke er noen kunnskapsbaserte holdepunkter for at periodisk faste «renser» kroppen for «giftstoffer» eller at mat med mye E-stoffer skulle hindre vektreduksjon.

Han sier at redusert inntak av sukker og alkohol, som begge er svært kalorike, kan ha bidratt til vektredusjon, men at økologisk mat ikke nødvendigvis er bedre for vektreduksjon





