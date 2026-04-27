Sveits bygger verdens største flytbatteri for å lagre fornybar energi

Sveits bygger verdens største flytbatteri for å lagre fornybar energi
FlytbatteriEnergilagringFornybar Energi
Flexbase starter byggingen av et gigantisk flytbatteri på 2,1 GWh i Laufenburg, Sveits. Prosjektet skal lagre sol- og vindenergi og stabilisere det europeiske strømnettet. Flytbatteriet bruker elektrolyttvæsker og er mer sikker enn litiumionbatterier. Prosjektet skal tas i drift i 2029 og kan koste mellom 12 og 60 milliarder kroner.

I Laufenburg i Nord- Sveits er selskapet Flexbase i gang med å bygge verdens største flytbatteri, et prosjekt som skal revolusjonere energilagring. Batteriet, med en kapasitet på 2,1 gigawattimer (GWh) og en effekt på 1,2 gigawatt (GW), er designet for å lagre store mengder fornybar energi fra sol- og vindkraft.

Målet er å stabilisere både det sveitsiske og det europeiske strømnettet ved å balansere tilførselen av grønn energi. I motsetning til tradisjonelle litiumionbatterier, som lagrer energi i faste elektroder, bruker flytbatterier elektrolyttvæsker. To separate væsker – en positiv og en negativ – oppbevares i store tanker og pumpes gjennom en elektrokjemisk celle. Når batteriet lades, avgir den positive elektrolytten elektroner, mens den negative tar opp elektroner.

Når batteriet utlades, reverserer prosessen seg. For å lagre 2,1 GWh kreves enorme tanker, og i Laufenburg graves det nå en 27 meter dyp grop som er lengre enn to fotballbaner. Over tankene skal det bygges cellestabler og et teknologisenter med et KI-datasenter, kontorer og laboratorier. En av de store fordelene med flytbatterier er sikkerheten, da de ikke har samme brannrisiko som litiumionbatterier.

Prosjektet, som skal tas i drift i 2029, har et kostnadsspenn mellom 1 og 5 milliarder sveitsiske franc, tilsvarende 12 til 60 milliarder norske kroner. Selv om Flexbase sikter mot verdensrekord, er Asia foreløpig ledende i installasjon av store flytbatterier. I 2022 ble et 100 MW/400 MWh flytbatteri koblet til strømnettet i kinesiske Dalian, noe som da var verdensrekord. Prosjektet i Sveits viser imidlertid at Europa også er på vei til å bli en viktig aktør i energilagringsteknologi.

Flytbatterier representerer en lovende teknologi for å møte utfordringene med å lagre store mengder fornybar energi, noe som er avgjørende for å sikre et stabilt og bærekraftig strømnett. Med sin innovative tilnærming og store kapasitet kan Flexbase-prosjektet bli et viktig skritt på vei mot en mer bærekraftig fremtid

Flytbatteri Energilagring Fornybar Energi Flexbase Sveits

 

Flexbase bygger verdens største flytbatteri i Sveits — Sveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri med en kapasitet på 2,1 GWh for å lagre sol- og vindkraft og stabilisere strømnettet. Batteriet, som er basert på flytbatteriteknologi, vil være verdens største og kraftigste i sitt slag.
Flexbase bygger verdens største flytbatteri i SveitsFlexbase bygger verdens største flytbatteri i SveitsSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri med en kapasitet på 2,1 GWh for å lagre sol- og vindkraft og stabilisere strømnettet. Batteriet, som er basert på flytbatteriteknologi, vil være verdens største og kraftigste i sitt slag.
Read more »

Flexbase bygger verdens største flytbatteri i SveitsFlexbase bygger verdens største flytbatteri i SveitsSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri med en kapasitet på 2,1 GWh for å lagre sol- og vindkraft og stabilisere strømnettet. Batteriet, som er basert på flytbatteriteknologi, vil være verdens største og kraftigste i sitt slag.
Read more »

Flexbase bygger verdens største flytbatteri i SveitsFlexbase bygger verdens største flytbatteri i SveitsSveitsiske Flexbase bygger et flytbatteri med en kapasitet på 2,1 GWh for å lagre sol- og vindkraft og stabilisere strømnettet. Batteriet, som er basert på flytbatteriteknologi, vil være verdens største og kraftigste i sitt slag.
Read more »

