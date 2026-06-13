Sveits tok en tidlig ledelse mot Qatar på VM etter en omdiskutert straffe. Målet skapte kontrovers da mange mente at den straffende freuleren stod i offside. De to lagene møttes på San Francisco Bay Area Stadium.

I en spennende fifteen minutter ut i første omgang, tok Sveits en overraskende ledelse mot vertsnasjonen Qatar på VM. Målet kom etter en omtvist straffe da Remo Freuler ble felt i boksen.

Det ble straffe, og Breel Embolo utnyttede sjansen og scoret sitt 25. landslagsmål for å sette Sveits opp 1-0. Amazingly, det umiddelbart oppstod en kamp om avgjerelsen, da det var klare indikasjoner på at Freuler kunne stått i offsideposition da han falt. Dette har skapt en betydelig kontrovers, spesielt med tanke på at avgjørelsen kom fra Hezthor Saíd Martínez Sorto fra dagens kamp.

Tidligere England-spiller Gary Nevada uttalte seg til BBC og uttrykte tvil om straffen, og påsto at det i hans øyne var åpent offside. Han påpeket at FIFA burde vist situasjonen på nytt, og at alle i hjemlandet syntes det var offside. Den spanske treneren Julen Lopetegui for Qatar vil nå håpe på å finne en motstrategi for å snu kampen, ettersom Sveits er klar favoritt.

San Francisco Bay Area Stadium, med en kapasitet på over 68 000 tilskuere, er fullt muligens en av de største arenaene for fotball i Amerika, hjemmebane til Seattle Sounders FC og Seattle Seahawks. Selve gatene i San Francisco er fylt med tilskuere som håper på en spennende kamp. Granit Xhaka, kaptein for Sveits og spiller for Sunderland, er en av de mest erfarne spillerne på banen.

Sveits har et solid historisk spor på VM med deltakelse i 12 mesterskap og tre kvartfinaler. Qatar, som bare har deltatt en gang før i 2002, er avhengig av spillerne fra den lokale ligaen, med Akram Afif som en av de mest lovende og effektive spillerne med sine ti mål på tolv landskamper.

Dette møtet er mer enn bare en fotballkamp; det er also møter mellom en nasjon som ønsker å imponere på verdensscenen og etablere seg som fotballnasjon, og et team med etablerte internationaler som ønsker å fortsette sin VM-historie





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