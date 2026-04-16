Svensk Eurovision-artist utsatt for drapstrusler etter kritikk mot Israel

Årets svenske representant i Eurovision Song Contest, Felicia Eriksson, har mottatt drapstrusler og alvorlige trusler mot familien etter å ha uttalt seg kritisk til Israels deltakelse i konkurransen. Truslene har primært kommet via sosiale medier, og artisten opplever en sterk splittelse i reaksjonene på hennes utspill.

Årets svenske representant i Eurovision Song Contest , Felicia Eriksson (24), som skal delta med låten My System, har opplevd en storm av reaksjoner etter å ha uttrykt sin motstand mot Israel s deltakelse i konkurransen. Hennes låt er blant de mest strømmede i årets Eurovision, også utenfor Sverige, og hun har markert seg som en av artistene som har tatt sterkest stilling i det betente temaet rundt Israel s deltakelse.

Etter seieren i Melodifestivalen uttalte Felicia til det svenske nyhetsbyrået TT at hun ikke synes det er bra at Israel får delta. Denne uttalelsen førte til umiddelbar kritikk, inkludert en anklage om antisemittisme fra en profilert svensk politiker. Antisemittisme er fordommer, hat eller diskriminering mot jøder som en etnisk eller religiøs gruppe. Under et besøk i Oslo fortalte Felicia VG om de svært blandede reaksjonene. – Enten er du på den ene siden eller så er du på den andre, sier hun, og beskriver hvordan det er stor splittelse i reaksjonene fra de mange som elsker Eurovision. Artisten bekrefter at hun har mottatt drapstrusler og truende meldinger hvor det står at hun skal dø, og at familien hennes skal rammes. Mesteparten av truslene har kommet skriftlig, primært via direktemeldinger på sosiale medier. Fem land har i år trukket seg fra Eurovision i protest mot Israels krigføring: Irland, Nederland, Slovenia, Spania og Island. Til tross for protester, besluttet NRK i desember å følge EBU (Den europeiske kringkastingsunionen) sitt vedtak om å la Israel delta, med henvisning til nye tiltak for å beskytte konkurransens nøytralitet. Israelske Moroccanoil er fortsatt en av Eurovisions hovedsponsorer. Felicia sier at hun, sammen med plateselskapet, velger å ikke vise frem alle de ubehagelige meldingene. Hun forsøker aktivt å unngå å sjekke dem, da det er viktig å ikke grave seg ned i negative kommentarer som kan påvirke velvære. Til tross for truslene, føler 24-åringen seg ikke redd. Hun innrømmer at det er ubehagelig å motta slike meldinger, men at hun forsøker å legge dem bak seg. Artisten understreker at hun føler seg trygg takket være teamet sitt, og at hun ikke er bekymret for sikkerheten under Eurovision i mai. – Jeg kommer alltid til å ha folk rundt meg, og sikkerheten er bra i Eurovision, sier hun. Dagen etter at Felicia sikret seg plassen i Eurovision, tok EBU kontakt med SVT for å minne artisten om reglene og ansvaret som følger med deltakelse i konkurransen. Felicia bekrefter at hun hadde et møte med EBU hvor de gikk gjennom regler og hva som er tillatt og ikke. Hun står ved sine tidligere uttalelser om Israel, men kan ikke utdype mer på grunn av EBUs regler. – Jeg kan ikke snakke om det mer, sier hun, og viser til EBUs «code of conduct» – reglene for oppførsel. Hun mener det er viktig å være snill mot andre, og at hun har sagt det hun står for. Felicia er glad for å ha fått uttrykt sine meninger, men er ikke nervøs for mer uro under finaleuken i Østerrike. Hun føler at saken er lagt, og at hun nå vil fokusere på å vinne og nyte tiden. I forbindelse med seieren i Melodifestivalen sa Felicia spøkefullt at hun skulle reise til finalen for å sørge for at Israel ikke vant, og at hun også ville slå Italia, som ga henne null jurypoeng. Låten «My System» har norske låtskrivere involvert, deriblant popstjernen Julie Bergan, som Felicia beskriver som fantastisk og at de klikker bra





