Folkehelsesjefen i Sverige mener barn bør vente med å eie en smarttelefon til de er 13 år. Hun presenterte en rapport som veier fordeler mot ulemper, og viser tilPositive resultater fra Norge. Sosialministern advarer mot telefonens rolle i gjengrekruttering. Råd til foreldre inkluderer fellesavtaler eller fjerning av funksjonalitet.

Den svenske folkehelsesjefen Olivia Wigzell anbefaler at barn bør vente med å få sin egen smarttelefon til de er minst 13 år. I dag har ni av ti svenske tiåringer allerede en slik telefon, men Wigzell håper at trenden vil snu.

Hun mener at tidlig tilgang til smarttelefoner kan føre tilNegative konsekvenser inkluderer eksponering for skadelig innhold, potensielle farlige kontakter, avhengighet, søvnproblemer ogNegative påvirkning på mental helse. I april fikk Sveriges folkehelsemyndigheter i oppdrag fra regjeringen å granske når barn bør få sin første smarttelefon. I denne gjennomgangen veide man fordeler som kommunikasjon, underholdning og praktisk kontakt mot ulemper. Folkehelsesjefens synspunktet følger i fotsårene etter en lignende uttalelse fra Norge.

Barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet kommenterte at Norge allerede har påtatt seg en lederrolle i denne deployningen. Hun minnet om at Norge i januar presenterte oppdaterte råd om skjermbruk for barn og unge, og at disse rådene tydelig anbefaler at barn under 13 år ikke bør være alene på internett. Vågslid oppfordret foreldre til å utsette kjøpet av smarttelefon til ungdomsskolen og understreket at algoritmer og skjermtid ikke må erstatte barndommen.

Sveriges sosialminister Jakob Forssmed fra Kristdemokraterna, som mottok delrapporten, fremhevet ytterligere bekymringspunkter. Han pekte på at smarttelefonen har vært et kritisk verktøy i rekruttering til gjenger, og at politiet har observert et tydelig skille i kriminalitetsmønstreet før og etter smarttelefonenes mesteperioder. Ifølge ministeren utgjør telefonen bunn og grunn for en infrastruktur for planlegging av alvorlige forbrytelser der barn utnyttes som forbruksvarer. Forssmed ga også råd til foreldre som allerede har gitt barna sine en smarttelefon.

Han sa at det er Fullt mulig å ta telefonen fra barnet med støtte fra myndigheter, men også at en fellesavtale med andre foreldre kan være en konstruktiv løsning. Hvis ingen av disse løsningene er realistiske, foreslo han å fjerne all smarttelefonfunksjonalitet fra enheten. Han innrømmet dog at dette er komplekst å navigere i og ofte mislykkes i å oppretholde hensikten med en begrensning.

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