Svensk skihopper kritiserer FIS-tabbe: – Føler meg diskriminert

Svenske Frida Westman reagerer sterkt på at kvinnelige skihoppere ikke får konkurrere i Vikersund neste sesong etter en bommert i FIS' terminliste. Hun mener sporten tar steg tilbake og føler seg dårlig behandlet.

Frida Westman , Sveriges fremste skihopper, uttrykker sterk misnøye og føler seg både dårlig behandlet og diskriminert etter at Det internasjonale skiforbundet ( FIS ) tilsynelatende har bommet på terminlisten for kommende sesong. Den svenske hopperen mener at hoppsporten tar flere steg tilbake i utviklingen dersom kvinnene ikke får konkurrere i Vikersund -bakken denne vinteren.

En bekreftelse fra FIS til NTB avslører at det ble gjort en feil da terminlisten ble satt opp, noe som resulterte i at det plutselig ikke var plass til en konkurranse for kvinnene i Vikersund. Dette har fått Westman til å reagere kraftig. «Jeg følger meg veldig dårlig behandlet og til og med diskriminert», sier Frida Westman til Expressen. Hun beskriver situasjonen som en stor tabbe og mener at FIS burde se på det på nytt. Westman argumenterer for at dette handler om å løfte produktet ytterligere og peker på at folk elsket å se på konkurransen. Hun stiller seg spørrende til hvordan FIS kan tenke at de nå skal gå ti steg tilbake i utviklingen. Saken dreier seg om en forskyvning i terminlisten. Kvinnene hadde opprinnelig en rennplass i Vikersund i den foreløpige terminlisten som ble publisert i januar. Denne listen inneholdt imidlertid et problem. Verdenscupavslutningen i Planica var planlagt til helgen 26. til 28. mars. Da denne helgen sammenfaller med påske, en periode FIS tradisjonelt unngår konkurranser, måtte Planica-rennene flyttes til helgen før, altså 19. til 21. mars. Dette skapte en utfordring da Vikersund opprinnelig hadde renn for både menn og kvinner satt opp for den helgen, noe som tvang FIS-toppene til å revurdere. Som en løsning ble herrenes renn i Modum flyttet til helgen 19. til 21. februar, kort tid før VM i Falun. Denne helgen var ledig for herrene. Imidlertid var den ikke ledig for kvinnene. Anna Odine Strøm og hennes lagvenninner er etter planen satt opp til å konkurrere i Villach i Østerrike den samme helgen. Terminlisten er ikke endelig vedtatt, og det er fortsatt muligheter for endringer. Slike endringer kan imidlertid føre til ytterligere rokeringer på kalenderen som igjen kan slå uheldig ut for andre verdenscuparrangører. Westman uttrykker et sterkt håp om at en løsning vil bli funnet. «Jeg håper virkelig at det løser seg», sier hun. Saken belyser utfordringene med å balansere en global terminliste og viktigheten av å sikre like muligheter og progresjon for kvinnelige utøvere innen idretten. Mangelen på inkludering av kvinnelige hoppere i prestisjetunge bakker som Vikersund kan ha langsiktige konsekvenser for rekruttering, eksponering og den generelle veksten av kvinneidretten. Det er en pågående diskusjon innen idrettsverdenen om likestilling, og slike hendelser understreker behovet for grundig planlegging og en helhetlig tilnærming til terminlistesetting som tar hensyn til alle utøvere og arrangementer. Frida Westmans uttalelser vitner om en sterk personlig engasjement for sporten og et ønske om at den skal fortsette sin utvikling på en rettferdig og inkluderende måte for alle. Håpet er at FIS vil ta tilbakemeldingene på alvor og revurdere sin beslutning for å sikre at kvinnehoppingen får den plattformen den fortjener, spesielt i ikoniske bakker som Vikersundbakken. Dette er ikke bare et spørsmf.a.m en enkelt konkurranse, men et prinsippspørsmål for likestilling og videreutvikling av hoppsporten





