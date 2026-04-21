Svenske jagerfly avskar russiske bombefly over Østersjøen

Svenske Jas Gripen-fly identifiserte russiske Tupolev Tu-22M-bombefly utstyrt med missiler nær Gotland. Eksperter vurderer situasjonen som en del av gjentakende russisk militær aktivitet.

Mandag formiddag ble det rapportert om en betydelig militær hendelse over Østersjøen , da svenske Jas Gripen -jagerfly gjennomførte en koordinert avskjæring av to russiske bombefly av typen Tupolev Tu-22M. De russiske flyene ble eskortert av to tilhørende jagerfly gjennom det internasjonale luftrommet i nærheten av den svenske øya Gotland. Det svenske flyvåpenet har bekreftet hendelsen og offentliggjort fotografisk dokumentasjon av det russiske formasjonsflyvningen. Operasjonen ble gjennomført i tett samarbeid med Nato -allierte, noe som understreker alvoret i den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen i Østersjøregionen. Denne typen patruljer fra russisk side blir rutinemessig overvåket av de nordiske landene og deres Nato -partnere for å sikre stabilitet og forutberegnelighet i nærområdene.

Analytikere har rettet stor oppmerksomhet mot bildene som ble publisert av det svenske flyvåpenet. Blant annet har atomvåpeneksperten Hans Kristensen og forsvarsanalytikeren Guy Plopsky debattert identifiseringen av missilene montert under bombeflyene. Det spekuleres i om det dreier seg om Kh-32 eller Kh-22, to missiltyper som er kjent for å kunne bære både konvensjonelle og kjernefysiske stridshoder. Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, presiserer at Kh-32 primært er utviklet som et antiskipsmissil. Ifølge Haga er det ikke uvanlig at Russland gjennomfører treningsturer med denne konfigurasjonen, og formålet er sannsynligvis å demonstrere evnen til å ramme marinefartøy i Østersjøen. Han understreker videre at missilet, selv om det har en sekundær kapasitet mot bakkemål, har begrenset presisjon sammenlignet med moderne våpensystemer.

Bruken av Tupolev Tu-22M i kombinasjon med Kh-32-missiler blir av eksperter beskrevet som et ikke-strategisk våpensystem med en relativt begrenset rekkevidde. Dette betyr at systemet ikke utgjør en direkte trussel mot mål på andre kontinenter, men snarere er et verktøy for regional maktdemonstrasjon. Oberstløytnant Robert Krznaric fra det svenske flyvåpenet bekrefter at hendelsen fant sted nordøst for Gotland og understreker at dette er en aktivitet det svenske forsvaret er godt vant med. Selv om situasjonen kan fremstå som dramatisk, opprettholder svenske myndigheter en profesjonell distanse til de russiske flyvningene. Det legges til grunn at slik aktivitet vil fortsette i fremtiden, og det svenske flyvåpenet vil fortsette sin kontinuerlige overvåking og nærvær for å ivareta nasjonal sikkerhet og suverenitet i svensk luftrom og tilstøtende havområder.





