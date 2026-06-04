Svenske kongeparet og dramaserien "Queen Silvia"

Det svenske kongeparet, dronning Silvia og kong Carl Gustaf, skal feire gullbryllup i sommer. I anledning jubileet kommer TV-serien "Queen Silvia", produsert av Prime Video. Serien tar for seg kjærlighetshistorien mellom dronning Silvia og kong Carl Gustaf. Kong Carl Gustaf er skeptisk til serien, men dronning Silvia er imot at det lages serier om mennesker som fortsatt er i live.
Det svenske kongeparet skal feire gullbryllup i sommer. 50 år har gått siden de giftet seg. I anledning jubileet kommer TV-serien " Queen Silvia ". Det er Prime Video som står bak dramaserien – som skal ta for seg kjærlighetshistorien mellom dronning Silvia (82) og kong Carl Gustaf (80).
Men hoffet har ikke sett serien, og visste heller ingenting om prosjektet før det var i gang, skriver Expressen. Avisen viser til uttalelser kong Carl Gustaf og dronning Silvia har gitt til Dagens Nyheter. Dronning Silvia gir uttrykk for at hun ikke liker at det lages serier om mennesker som fortsatt er i live. Kongen er også skeptisk.
"Jeg synes at det er forferdelig," sier han. Han hadde hatt mer sans for en historisk produksjon på et senere tidspunkt. Men å gjøre som de har gjort i England! sier kong Carl Gustaf og sikter til den prisbelønnede, men omstridte TV-serien "The Crown". Svenskekongen er lite tilfreds med at skuespillere skal "overdrive alle uttrykkene som man selv vet man har".
Kongeparets kjærlighetshistorie startet da de møttes første gang under OL i München i 1972. Tyskfødte dronning Silvia, som da var tolk og vertinne, møtte den daværende kronprinsen. Ekteskapet i 1976 var banebrytende ettersom hun var den første borgerlige kvinnen som giftet seg inn i den svenske kongefamilien. Hovedrollene spilles av tyske Alicia von Rittberg (32) og svenske Edvin Endre (31).
Endre uttalte i en pressemelding i mars at for ham er oppdraget en drøm som går i oppfyllelse. – Jeg vet at både jeg og Alicia virkelig jobber hardt for å yte disse karakterene rettferdighet og vise dere en fantastisk kjærlighetshistorie, for det er det dette til slutt er. En kjærlighetshistorie. Endre er sønn av skuespillerne Lena Endre (70) og Thomas Hanzon (63), og har tidligere vært å se i "Vikings" og som Matti Nykänen i biofilmen "Eddie The Eagle".
Endre spilte også den unge Dag Hammarskjöld i "Hammarskjöld" (2023). Alicia Von Rittberg er kjent fra "Fury", "Call My Agent! Berlin" og "Miss Sophie: Same Procedure as Every Year".
"Queen Sonja" følger etter fjorårets serie "Harald & Sonja" på Prime Video. Nysgjerrig på hvor korrekt den serien er? Les her
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