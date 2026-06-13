Svenske og danske journalister følger Ståle Solbakken og Norge i VM

Både svenske og danske journalister har tatt turen til USA for å følge Ståle Solbakkens mannskap i dagene inn mot mesterskapet. Reporteren har en tavle med det norske og det danske flagget, der folk kan skrive ned kvaliteter Norge og Danmark kan bidra med i en felles nasjon.

Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Både svenske og danske journalister har tatt turen til USA for å følge Ståle Solbakken s mannskap i dagene inn mot mesterskapet.

Reporteren vakte oppsikt da han ankom Norges pressetreff med en tavle prydet av både det norske og det danske flagget. På tavla lot han folk skrive ned hvilke kvaliteter Norge og Danmark kunne bidra med i en tenkt felles nasjon. – Vi må danne en felles front nå. Vi har gjort det før, og det var en suksess i vikingtiden.

Aqua var også en verdenssuksess, sier Amter, og fortsetter: Hva kan vi gi til Norge, og hva kan Norge gi til oss, for at vi sammen skal bli verdens sterkeste land? Etter at de selv røk ut av VM-kvalifiseringen, har danskene og TV 2 valgt å støtte Norge i VM. Valget ble tatt etter en uhøytidelig – Vi pleier å sitte å le av dere hjemme.

Det er synd at vi ikke er med selv i år, men nå får vi prøve dette, sier Amter, som ble rystet da han så Erling Braut Haaland på nært hold. I 2018 var TV 2-ekspert Jesper Mathisen (40) på jobb under VM i Russland, og hadde lik rolle som den danske reporteren nå har. – At rollene nå er snudd, er helt på sin plass.

Når danskene ikke har et eget landslag å følge i VM, er det bare rett og rimelig at de følger Norge. Den danske kronen har styrket seg, mens det danske landslaget har svekket seg. Hva som er viktigst av de to, skal jeg ikke mene så mye om, flirer han. De danske og svenske journalistene fikk komme sjeldent tett på Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland under lørdagens trening.

– Han er mye større enn man regner med. Muskuløs og kraftig bygd. Jeg ble overrasket og sjokkert da jeg så ham på trening. Fotografen prikket meg på skulderen, og jeg sa bare: «Oh!

Hva er det som skjer her? » Den danske TV 2-reporteren er ærlig på at Haaland er den viktigste grunnen til at han dekker Norge på nært hold. – Han er et unikum og et fenomen – og en utdøende rase. Den klassiske nummer ni, måltyven som alltid er på rett sted og scorer mål etter mål. Det ser vi ikke så mye av lenger





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