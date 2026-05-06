Sverige-handel kan være lønnsomt: Her er ekspertenes råd

Matprisene i Sverige har falt etter momsreduksjon, og den norske krona er sterkere enn på lenge. Eksperter gir råd til hvordan du kan spare mest mulig ved å handle i Sverige.

Matprisene i Sverige har falt etter at momsen på mat ble halvert fra 12 til 6 prosent fra 1. april. Samtidig har den norske krona styrket seg betydelig, noe som gjør det mer fordelaktig for norske forbrukere å handle i Sverige .

Ifølge Statistisk sentralbyrå falt ordinærprisene på dagligvarer i Sverige med 0,3 prosent i april sammenlignet med året før. Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 forklarer at det nå er en 1:1-relasjon mellom norske og svenske kroner, noe som er en stor forbedring fra tidligere. Han understreker at det ikke er alle varer som er billigere i Sverige, men at det særlig kan lønne seg å kjøpe kjøttvarer, drikke, alkohol og tobakk.

Gundersen gir tre viktige råd til de som planlegger å handle i Sverige: Først og fremst bør man undersøke hva man faktisk trenger og ha en klar plan for hva man ønsker å kjøpe. Mange ender opp med å kjøpe unødvendige varer som godteri og brus, noe som kan føre til at man ikke sparer noe. Han anbefaler også å velge å betale med svenske kroner for å unngå ugunstige valutakurser som butikken kan sette.

Forskningsleder Alexander Schjøll ved Oslo Met er enig i at det kan lønne seg å handle i Sverige, spesielt for dem som bor nær grensen. Han anbefaler også å fylle tanken på bilen i Sverige hvis man har dieselbil. Schjøll påpeker at svenske butikker er designet for å få forbrukerne til å kjøpe mer enn de planlegger, og at det derfor er viktig å ha en klar plan uansett hvor man handler.

Ifølge Matpriskollen har svenske myndigheters momsreduksjon hatt effekt, og nettstedets analyse viser at alle de store dagligvarekjedene har senket prisene i tråd med den nye momssatsen. Schjøll mener at selv om effekten av momsreduksjonen ikke har vært stor, viser det at det kan løne seg å handle i Sverige





