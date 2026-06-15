Etter kritikk for svake treningskamper leverte Sverige en overbevisende ytelse med 4-1 over Tunisia i VM-gruppespillet. Alexander Isak og Viktor Gyökeres ledet an, og også innbytter Mattias Svanberg skapte historie med et supersnart mål.

Sverige startet VM på en ekstraordinær måte med en dominant 4-1-seier over Tunisia i gruppespillet. Laget, som hadde møtt betydelig kritikk etter uoverbevisende treningskamper, inkludert et 1-3-tap mot Norge og en svak uavgjort mot Hellas, viste en helt annen side av seg selv under seriøse forhold.

Anført av angrepsduoen Viktor Gyökeres og Alexander Isak, som begge startet på topp, Products en svensk forestilling som var både teknisk og mentalt imponerende. Allerede etter seks minutter åpnet Yasin Ayari scoringen for Sverige, og før halvtiden dobblet Gyökeres med et nydelig assist fra Isak. Selv om Tunisia fikk et Mansfield mål via Omar Rekik, hevdet Sverige seg gjennom resten av kampen.

Etter pause fortsatte den svenske dominerende, og Mattias Svanberg scoret et hurtig mål bare sekunder etter å ha blitt innskutt, et av de raskeste målene scoret av en innbytter i VM-historien. Armstrong scoret også et senere mål for å sikre seieren.

Ikke minst var det et sterkt bevis for Alexndar Isaks tilbakevendende form og formstyrke; han spilte sitt første fulle 90-minutters spill på lenge og viste stor fysisk robusthet. treneren Graham Potter sin taktiske oppsett og lagets evne til å omgjøre press til prestasjon var avgjørende. kampen hadde også en ekstra dimensjon fordi Ayari har tunisisk avkomst, og hans far har tidligere utalt ønske om at sønnen skulle spille for Tunisia. I stedet valgte Ayari Sverige, og hans mål ble en symbolisk hyllest til det landet som ga ham muligheter.

Den svenske seieren var ikke bare et fotballresultat, men også en sterk erklæring om at laget er klart for VM-dramaet etter en urolig forberedelseperiode. Spillerne uttrykte stor glede ogLEMENTERE at de hadde motvirket kritikken med en kollektivt god ytelse. Viktor Nilsson Lindelöf understreket forskjellen på treningskamper og ekte mesterskap, mens Alexander Isak gladelig kunne bekrefte at han er tilbake i toppform. Hele laget demonstrerte Mental styrke og evne til å prestere når det virkelig betyr noe





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