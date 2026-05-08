Sverige pauser strømkabelprosjekt til Danmark: – EU skal ikke stjele svenskenes strømpenger

Sverige har pauset oppgraderingen av strømforbindelsen Konti-Skan Connect til Danmark. Energiminister Ebba Busch kritiserer EUs planer om å ta 25 prosent av flaskehalsinntektene til et felles fond. Hun mener Sverige bør beholde kontrollen over sine egne handelsinntekter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum støtter svenskenes beslutning og mener også Norge bør stanse tilsvarende prosjekter. Busch appellerer til Norge, Danmark og Finland om å samarbeide for å styrke det nordiske kraftsystemet uten unødvendig sentralstyre fra Brussel.

Sverige har besluttet å pause oppgraderingen av strømforbindelsen Konti-Skan Connect mellom Sverige og Danmark . Energi minister Ebba Busch (KD) opplyste om dette under en pressekonferanse fredag.

Hun understreker at Sverige ikke vil reinvestere i kabelprosjekter til Europa før det er klart hvordan EU vil håndtere flaskehalsinntektene. Disse inntektene oppstår når det er store prisforskjeller mellom ulike prisområder internt i land og mellom land, og de brukes til å finansiere kraftsystemet. EU har foreslått å ta 25 prosent av disse inntektene til et felles fond for strøm- og energiprosjekter. Busch kaller forslaget en katastrofe og understreker at Sverige ønsker å beholde kontrollen over sine egne handelsinntekter.

Hun mener Sverige har fulgt EUs ønsker og tatt store grep for å utvikle kraftsystemet, men at landet ikke bør betale for EUs nye energipolitikk. Hun håper fortsatt på en løsning med EU, men vil ikke gi etter på dette punktet. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum støtter svenskenes beslutning og mener også Norge bør stanse tilsvarende prosjekter. Han kritiserer den norske regjeringen for å fortsette prosessen uten å ta hensyn til de samme bekymringene.

Vedum mener EU bør finansiere sine egne prosjekter, da Norden allerede har et velfungerende kraftsystem finansiert av nordiske skattebetalere. Busch appellerer til Norge, Danmark og Finland om å samarbeide for å styrke det nordiske kraftsystemet. Hun snakket direkte til Norge på norsk under pressekonferansen og understreket at samarbeidet må styrke konkurransekraften og forsyningssikkerheten uten unødvendig sentralstyre fra Brussel. Frp-stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen mener Norge bør stanse Statnetts arbeid med å forny gamle strømkabler til Danmark.

Han sier at Sveriges beslutning bør være et varsel for den norske regjeringen om å stoppe prosjekter som ikke er i nasjonal interesse. Sivertsen kritiserer regjeringen for å fortsette arbeidet med nye strømkabler til Danmark uten å ta hensyn til de samme bekymringene som Sverige har. Han mener at Norge må ta et klart standpunkt mot EUs planer om å ta over kontrollen med flaskehalsinntektene





