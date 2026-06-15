Sverige revansjerer seg med 5-1 seier mot Tunisia i VM

Svenske fotballfans har fått ny tro etter en dominant 5-1 seier over Tunisia i VM, noe som minner om suksessen fra 1994. Journalist Johan Dolck Wall analyserer hvordan prestasjonen, spesielt fra Alexander Isak, har skåret opp forventningene.

Graham Potter har vist blågult, en farge som symboliserer mesterskap. Etter en snuende seier som sikret en VM-billett, og deretter en imponerende prestasjon mot Norge på Ullevaal før avreisen til VM, viste den miserable oppkjøringen mot mesterskapet seg å være uten betydning da VM-dommeren blåste for avspark mot Tunisia .

Sverige vant 5-1, noe som minner om den store suksessen i VM 1994 der Sverige med Thomas Brolin og gjengen herjet. Johan Dolck Wall, journalist i Expressen, forklarer situasjonen og det plutselige stemningsskiftet i Sverige etter overkjøringen av Tunisia. Etter en lang periode med Jon Dahl Tomasson fikk vi se sluttspillkampene under Graham Potter, og det så bra ut der. Men det var ikke en stor prestasjon, og etter treningskampene mot Hellas (uavgjort) og Norge (tap) falt forventningene ganske mye.

Så før denne kampen var svenske fotballfans veldig usikre på hva de kunne forvente. At de vant 5-1 har virkelig fått opp troen deres. Folk snakker allerede om den magiske sommeren 1994, da Sverige vant bronse. De var også langt fra medaljefavoritter der.

Det er ganske interessant. Det er litt som om de glemte Alexander Isak før dette mesterskapet fordi han hadde en dårlig sesong i Liverpool. De visste ikke hvilken form han ville være i, og det at han gjorde det så bra i den første kampen betyr også at forventningene har steget. Nå får vi se når Norge starter sitt sluttspill, om svenskene kan peke nese over grensen, banke seg på brystet og ta tilbake "storebror"-statusen i VM





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