Sverige gjør et stort grep for å doble kraftproduksjonen ved å bygge ut kjernekraft som hovedløsning for klima- og industrimål. Staten skal være majoriteitseier og skyte inn titalls milliarder, mens også private aktører melder seg på. Kjernekraftkoordinator Carl Berglöf forklarer hvordan landet skal unngå kostnadssprekker, og hvorfor flere prosjekter er avgjørende. Dette har direkte implikasjoner for Norge, hvor en politisk bevegelse for å vurdere atomkraft er i starten.

Sverige s regjering har utpekt kjernekraft som den viktigste indikatoren for å nå landets klimaambisjoner for 2045, der total kraftproduksjon forventes å dobles. Etter initiativet fra statlige selskap som Vattenfall og Industri -kraft gjennom Videberg Kraft , der staten planlegger å være majoritetsaksjonær med et inntil 34 milliarder kroners kapitalbidrag, har også en rekke private aktører nå meldt seg med interesse for å utvikle nye anlegg.

Dette inkluderer en søknad fra Blykalla om statsstøtte, som understreker vitskapslig ønske om å etablere et bredere utbygd kernesektoren. Kjernekraftkoordinator Carl Berglöf forklarer at grunnlastkraften fra atomenergi er avgjørende for et elektrifisert samfunn, særlig med tanke på industrien, datasentre og AI som forventes å kreve stadig mer energi.

Han legger vekt på at flere prosjekter er nødvendig for å skape et tilstrekkelig volum som gjør det lønnsomt for leverandørindustrien å bygge kapasitet, noe som på sikt kan redusere kostnader og spre risikoen knyttet til avfallshåndtering. For å unngå de kostnadssprekkene som har rammet vestlige prosjekter som Olkiluoto i Finland og Hinkley Point C i Storbritannia, fremhever Berglöf betydningen av å minimere forsinkelser.

Regeringen skal sikre raskere godkjenninger gjennom tidlig dialog med Boverket og Arbeidsverket, og har til hensikt å tilby statlige lån med lavere renter for å begrense finansieringskostnader. Målet er å ha minst 2500 megawatt ny kjernekraft klart innen 2035. I Norge har et politisk flertall på Stortinget nylig vedtatt å be regjeringen om en stortingsmelding om kjernekraft, noe som viser en økt politisk vilje til å vurdere en lignende utvikling.

The kjernekraftsatsingen i Sverige har alvorlige implikasjoner for Norge, både når det gjelder konkurranse om kompetanse, leverandører og investeringer. Den nye industrimodellen med små, modulære reaktorer (SMR) bygger på serialproduksjon for å holde kostnader nede og unngå forsinkelser. Berglöf understreker at store amerikanske og kinesiske aktører er klare for å investere i Norden, noe som kan skape etPress for å handtere også i Norge.

Den svenske modellen med en statlig eierandel i prosjektene skiller seg fra tidligere atomkraftutbygging, og kan gi Sverige en fordel i tilgangen til billig kapital. Dette kan i sin tur påvirke norske industriers evne til å sikre lav kostnad på grunnlast, noe som er avgjørende for elektrifisering av transport, olje- og gasssektoren, og industrien. Samtidig er avfallsbehandlingen en utfordring, der kostnader beregnes til 122 milliarder svenske kroner for hele prosessen, inkludert langtidslager.

Arbeidslivets grenser mellom sikkerhet og økonomi blir prøvd, og dialogen med myndighetene spiller en nøkkelrolle. I Norge, deltatt både Arbeiderpartiet og Høyre iødgiveren for en stortingsmelding, er debatten startet opp. Organisasjoner som Fornybar Norge og Naturvernforbundet vil nektet å akseptere atomkraft som klimatiltak, mens Norsk Industri har vært positive og pekt på behovet for stabil kraft.

De politiske minuttene er i ferd med å flytte seg, og svensk fremgang kan skjerpe spørsmålet om hvorvidt Norge må etablere en lignende state-ledet modell for å være konkurransedyktig. Den økonomiske着你如虎添翼时，我们必须看到风险。kjernekraft har en historisk tendens til å overskide budsjetter, og den svenske modellen med statlige lån bidrar til å minske ikke-disse kostnadene. I Norge, uten tilsvarende statlig engasjement, kan prosjektene stå i fare for å bli for dyre for private aktører.

Dette kan føre til at atomkraft ikke blir en reell del av energimiksen her. Samtidig ser mange på at Norden må samarbeide for å møte AI-driftenes krevende energibehov, noe som gjør spørsmålet om billig, stabil grunnlast til et regionalt anliggende. Konkurransen om den politiske viljen til å investere i atomkraft blir en av de største utfordringene for det norske energipolitikken de kommende årene





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