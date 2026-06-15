Sverige slo Tunisia i VM-åpningen - Ayari og Isak helter

Sverige vant 2-1 over Tunisia i sin første VM-kamp, med mål av Yasin Ayari og Alexander Isak. Ayari nektet å feire scoringen, og Isak viste målform.

Sverige er endelig i gang i VM etter en kronglete vei inn i mesterskapet, preget av et 1-3-nederlag mot Norge tidligere i juni. Men mot Tunisia viste laget umiddelbart at de er klare for å konkurrere på høyeste nivå.

Allerede fra start satset trener Graham Potter på spissparet Viktor Gyökeres og Alexander Isak, et trekk som skulle vise seg å være avgjørende. Det tok bare seks minutter før Yasin Ayari, Brighton-spilleren på 22 år, banket inn 1-0 for de blågule. Scenen som fulgte var minneverdig: Ayari nektet å feire scoringen, en gest som vekket nysgjerrighet hos seerne.

Ifølge Aftonbladet forklarte han senere at han ville representere Sverige, landet som har tatt imot og utviklet ham, og derfor valgte han en mer ydmyk reaksjon. Dette er typisk for en spiller som har vokst opp i Sverige med innvandrerbakgrunn, og viser stoltheten over å spille for landslaget. Kampen fortsatte i høyt tempo, og det svenske laget dominerte banespillet.

I det 23. minuttet kombinerte Gyökeres elegant med Isak, som tok med seg ballen fra midtbanen langs kanten, dro seg innover og prikket inn 2-0 med en presis avslutning. Målet minnet om det han scoret mot Norge i juni, og understreket Isaks klasse som spiss til tross for en periode preget av skader. Like før pause slo imidlertid Tunisia tilbake.

På en dødball steg Omar Rekik opp og nikket ballen i mål, noe som reduserte ledelsen til 2-1 og ga afrikanerne nytt håp. Pausen kom beleilig for Sverige, som måtte omstille seg etter den tunisiske reduseringen. I andre omgang justerte Potter taktikken for å sikre seieren. Sverige la seg lavere og satset på kontringer, mens Tunisia presset på for en utligning.

Gyökeres og Isak var fortsatt farlige, men det var midtbanespilleren Emil Forsberg som skapte de største sjansene. Med et skudd fra distanse i det 67. minuttet testet han den tunisiske keeperen, men ballen gikk like utenfor. Fem minutter før slutt fikk Sverige en gylden mulighet da Isak ble spilt gjennom, men hans avslutning ble reddet av en utmerket keeper. Til slutt holdt svenskene unna og vant 2-1, en viktig seier som sender dem til topps i gruppen.

Laget viste kampånd og teknisk kvalitet, spesielt i første omgang, men må jobbe med å holde konsentrasjonen gjennom hele kampen. Neste motstander blir Australia, og med denne seieren i bunn har Sverige gode forutsetninger for å avansere i turneringen. Spesielt Ayari og Isak imponerte, men hele laget fortjener ros for en solid innsats under press





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