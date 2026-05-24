Sveriges handelsminister går hardt ut mot Frankrikes nikotinposerforbud

Sveriges handelsminister Benjamin Dousa går hardt ut mot Frankrikes nye forbud mot nikotinposer, og mener det kan være i strid med EUs indre marked. - Det er som om vi skulle forby franske baguetter eller fransk vin i Sverige. Det er absurd, sier Dousa til Frankrike innførte nylig et av Europas strengeste forbud mot nikotinposer. Forbudet omfatter ikke bare salg, men også import, besittelse og bruk.

Det betyr at en svensk som har kjøpt en boks nikotinposer lovlig hjemme, i teorien kan risikere opptil fem års fengsel og 375.000 euro i bot dersom vedkommende tar den med til Frankrike. Sverige er blant syv land, sammen med blant annet Italia og Hellas, som har reist formelle innvendinger mot det franske forbudet. Landene mener tiltaket kan bryte med EU-reglene og skape barrierer i det indre markedet.

Nikotinposer ble utviklet i Sverige på 2010-tallet som en tobakkfri slektning av snus. Mens snus inneholder tobakk, består nikotinposer av små smakstilsatte poser som legges under leppen og frigjør nikotin. - I Sverige har vi hatt et forhold til snus siden 1600-tallet. Dette er et angrep på svensk livsstil, sier Dousa.

Saken har også skapt reaksjoner i Europaparlamentet, der fem svenske sosialdemokrater har truet med å boikotte samlingene i Strasbourg. De mener forbudet rammer EUs indre marked og fri bevegelse. Sverige har siden EU-medlemskapet i 1995 hatt unntak for snus, men nikotinposer faller utenfor dagens EU-regler. Dermed har landene valgt ulike linjer: Belgia og Nederland har forbudt salg, Finland har strammet inn markedsføringen, mens Frankrike går lengst ved også å ramme import, bruk og besittelse.

Deler av det franske forbudet er midlertidig suspendert for produksjon og eksport, men forbudet mot salg og besittelse står ved lag





