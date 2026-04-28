Sveriges konge feirer 80-årsdag med stor fest – norske kongelige på besøk

Sveriges konge Carl Gustaf feirer sin 80-årsdag med en storslått gallamiddag i Stockholm. Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon deltar, mens prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ikke vil være til stede. Festlighetene vil bli dekket av internasjonale medier.

Torsdag kveld ble Kungliga Slottet i Stockholm pyntet med stor pomp og prakt, da Sverige s konge Carl Gustaf skulle feire sin 80-årsdag. Blant gjestene finner vi maktpersoner og kongelige fra hele Europa, og det svenske kongehuset har lagt opp til en storslått gallamiddag.

Kongehusets offisielle program bekrefter at kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon alle skal delta på festlighetene. Kongeskipet Norge, som er det kongelige skipet, ble brukt til å transportere den norske kongefamilien til Stockholm. Kong Harald og dronning Sonja vinket til pressen da de embarkerte på skipet forrige uke, og det var en stor begivenhet for mange som fulgte med. Prinsesse Märtha Louise og hennes ektemann Durek Verrett vil imidlertid ikke være til stede under feiringen.

Dette bekrefter hennes manager, Carina Scheele Carlsen, til Nettavisen. – Nei, de skal ikke det, skriver Carlsen i en tekstmelding til Nettavisen. For ti år siden var Märtha Louise gjest i kong Carl Gustafs 70-årslag, sammen med sin daværende ektemann Ari Behn. Det hadde vært spennende å se Durek på den røde løperen i et fargerikt antrekk, sier Nettavisens kongehusekspert, Tove Taalesen.

Hun mener det er synd at de ikke deltar, da det kunne vært en fargerik tilføyelse til festlighetene. Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon er nå på vei til Sverige om bord i kongeskipet Norge. Dette skipet har en lang historie og er et symbol på norsk kongelig tradisjon. Under reisen vil de bli møtt av en stor delegasjon fra det svenske kongehuset, og det forventes at det vil bli en festlig og minneverdig begivenhet.

Mange ser frem til å se hvordan den norske kongefamilien vil presentere seg under arrangementet, og om det vil være noen spesielle overraskelser. Festlighetene vil sannsynligvis bli dekket av medier fra hele verden, og det vil være en stor internasjonell oppmerksomhet rundt arrangementet. Det er også interessant å se hvordan de forskjellige kongelige husene samarbeider og feirer sammen, noe som viser den gode relasjonen mellom de nordiske landene





