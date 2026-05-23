Svindelen starter med tekstmelding fra ukjent nummer

Svindelen starter gjerne med en tekstmelding fra et ukjent nummer. Avsenderen hevder ofte at mobilen er ødelagt, mistet eller tom for strøm, og at de derfor bruker telefonen til en venn eller venninne. Kort tid etter kommer forespørselen om penger. Behovet kan være alt fra ny telefon og vinterjakke til betaling av regninger eller andre akutte utgifter. Ifølge svindelekspert Ragnhild Georgsen i Sparebanken Norge er metoden nøye gjennomtenkt. – I starten ber svindleren gjerne om et lite beløp for å ikke vekke mistanke. Dersom man betaler, kommer det ofte nye forespørsler om større summer senere, forklarer hun. Hun understreker at det finnes enkle tiltak som kan avsløre forsøket raskt: Georgsen peker også på at dagens ungdom ofte har flere betalingsmuligheter tilgjengelig. – De fleste har både mobilbetaling, klokke, bankkort eller Vipps. Det skal mye til før de er helt avhengige av å låne telefonen til andre for å få hjelp, sier hun. Mange som blir lurt velger å ikke fortelle om det fordi de skammer seg. Det mener Georgsen er uheldig. – Det er på tide at vi legger bort svindelskammen. Dette rammer helt vanlige og oppegående mennesker. Svindlerne er profesjonelle manipulatorer som vet akkurat hvordan de skal skape stress og tillit, sier hun. Hun advarer om at stillheten gjør arbeidet enklere for kriminelle miljøer. – Jo mindre informasjon bankene og politiet får, desto større handlingsrom får svindlerne, sier hun. Dersom du blir rammet, anbefaler eksperter at personer som mistenker eller oppdager svindel handler raskt. Bankene oppfordrer samtidig folk til å snakke åpent om svindelforsøk, slik at flere blir oppmerksomme på metodene som brukes. Populære videoer kan hoppes over.

