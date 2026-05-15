Swatch lanserer lommeurklokker med Audemars Piguet

Swatch og Audemars Piguet lanserer en liten kolleksjon med lommeurklokker inspirert av Swatch Pop og Royal Oak. Det forventes et stort trykk rundt lanseringen, og det er på ingen måte et kupp, men sett i lys av at Audemars Piguet er et luksusmerke, tror Haraldsen ikke mange reagerer på prisen. Veiledende pris på de nye klokkene er mellom 4600 og 4900 kroner. De selges kun i Swatch-butikken i Oslo.

OSLO: Ser du en gjeng som teller utenfor Swatch -klokkebutikken det neste døgnet? Derfor gjør de det. Video: Danny Son ToJon Henrik Haraldsen, en klokkeekspert, sier at det er stor interesse for samarbeidet mellom Swatch og Audemars Piguet .

Haraldsen mener lanseringen splitter entusiaster, men forsikrer at klokkene ikke er limited edition. Det forventes et stort trykk rundt lanseringen, sier Jon Henrik Haraldsen, som regnes som en av Norges fremste klokkeeksperter, til Dagbladet. - Det slippes en liten kolleksjon med klokker som er et samarbeid mellom Swatch og luksusprodusenten Audemars Piguet, forklarer han. Da Dagbladet besøker Swatch-butikken på Karl Johan fredag, står flere klokkeentusiaster allerede i kø.

OVERNATTER: Slik så det ut i Karl Johans gate fredag. Foto: Frank Karlsen / Dagbladet LOMMEUR: Klokkene som lanseres er lommeur i åtte forskjellige design. De er inspirert av klokkemodellene Swatch Pop og Royal Oak. Foto: Erik Pendzich / Shutterstock / NTB Han sier at han ikke ble spesielt overrasket over at klokkene lanseres som lommeur og ikke vanlige armbåndsur.

- Det var vel ikke helt lommeur jeg hadde sett for meg, men samtidig er jeg ikke overrasket. Jeg tror også at man ved hjelp av en tredjepart kan klare å få omgjort den til en vanlig klokke som man kan ha på håndleddet. Om jeg får tak i mer enn én klokke, vil jeg beholde en selv. Men om jeg får tak i bare én klokke, vil jeg tenke over hva jeg skal gjøre med den, sier han.

SKYHØY PRIS: I sosiale medier har flere diskutert en Finn-annonse med en svært høy salgspris. Torsdag kveld er annonsen fjernet. Skjermdump: Facebook / Finn.no Haraldsen trekker fram Swatch-samarbeidet med Omega i 2022, da den såkalte «MoonSwatch» ble lansert. - Den gang var klokkene en skikkelig hype.

Mange campet ute før lansering og kjøpte opp klokkene for å selge dem dyrere, sier Haraldsen. Samtidig tror han mange i køen håper å tjene penger på videresalg. - Grunnleggende så er jeg ikke så fan av det. Slik virksomhet ødelegger for de som faktisk har et reelt ønske om å kjøpe og eie klokkene.

Veiledende pris på de nye klokkene er mellom 4600 og 4900 kroner. De selges kun i Swatch-butikken i Oslo. - Det er på ingen måte et kupp, men sett i lys av at Audemars Piguet er et luksusmerke, tror jeg ikke mange reagerer på prisen, sier Haraldsen. OSLO LUFTHAVN: Anne Bodin (53) jobber i avdeling Airport Patrol, og driver blant annet med skremming av fugl på rullebanen.

Dagbladet fikk være med ut på tarmacen og lære mer om sikkerhet og trygghet på Norges største flyplass. Video: Silja Furset. Reporter: Christina H. Korneliusse





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Swatch Audemars Piguet Lommeurklokker Samarbeid Pris Trykk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Afry: Kjernekraft påvirker kraftsystemet innenfor gitte forutsetninger, men sier ikke at kjernekraft er den eneste løsningenRapporten analyserer markedskonsekvenser av kjernekraft i Norge og viser hvordan kjernekraft påvirker kraftsystemet innenfor gitte forutsetninger. Det er liten risiko for lasttap, men det finnes en viss risiko for lasttap i Sørøst-Norge. I scenarioene der kjernekraft inngår, blir denne risikoen ytterligere redusert eller fjernet.

Read more »

Fotball-VM 2026 - Stjerne utelattDidier Deschamps har tatt ut sine 26 utvalgte til sitt siste mesterskap i sjefsstolen. Fransk storavis melder om endring i siste liten.

Read more »

Milliardærarving vil ha 30 millioner for drømmeboligOmtrent seks år etter at gründer og milliardærarving Isabelle Ringnes gjorde ormøyværing av seg, legges nå villaen ut for salg. Med på kjøpet følger en aldri så liten bryggekrangel med kommunen.

Read more »