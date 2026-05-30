Swingersklubben: Et sted der alt er tillatt

En reportasje fra en swingersklubb i København, der par og enkeltpersoner utforsker sine seksuelle lyster uten hemninger. Stemningen er elektrisk med flørting, dans og åpenlyse handlinger.

Det er en varm kveld i København, og i en diskret bakgate like ved det travle nattelivet ligger en anonym dør. Innenfor den døren finnes en verden av hemmelige lyster og uhøytidelig moro.

Dette er swingersklubben, et sted der par og enkeltpersoner kommer for å utforske sine seksuelle fantasier uten fordommer. Stemningen er elektrisk: folk flørter åpenlyst, de takker hverandre for sist, og de kryper nærmere og nærmere. Noen er fra Molde, andre fra Stavanger, men de er alle forent i en felles søken etter nytelse. Det er som å være ute på byen hjemme i Norge, bare med sydentemperatur og en tydelig seksuell undertone.

Vi går ned trappene til kjelleretasjen, inn i selve klubben. Ved inngangsdøren står vi tett i tett, umulig å bevege seg uten å skumpe borti fremmed, svett hud. Vi får et hvitt armbånd rundt venstre håndledd og sluses inn mot dansegulvet. Her er det et virvar av voluminøst hår og knallrød leppestift, lange negler og store øreringer.

Middelaldrende menn med tynnende hår danser med begge tomlene rett opp, mens kvinner i trange nettingkjoler beveger seg i utilslørt forspill. I loungen sitter et par helt innerst ved et bord, med hvert sitt vinglass. De ser ut som om de har forvillet seg inn hit, men de vet nok godt hvor de er. Vi beveger oss videre inn i rommet, der skjermer skjuler dobbeltsenger.

Her er ingenting stuerent. På senga ligger flere kropper sammen i en mølje, det er vanskelig å si hvor mange de er. Vi forsøker å unngå blikkontakt. Sex er åpenbart, men også noe mer?

Et ønske om å kunne gjøre det man vil, uten skam eller hemninger? De som slipper seg helt løs, på sex-huska midt i rommet eller i dobbeltsenga foran oss, er iført et slags kostyme: høye strømper og stramme bodyer, bitte små skinntruser og cowboy-støvler. Som om de går inn i en karakter. En mann vi snakker med, har en viktig jobb hjemme i Danmark, som han sier, og vil ikke få identiteten sin på trykk.

Han er en helt vanlig mann som sleit med sexlivet gjennom et langt ekteskap. Han og kona hadde knapt ligget sammen på flere år. Nå sitter kona ved siden av ham, iført en åletrang nettingkjole. De har vært swingers i tre år nå.

Hun hopper over i sexhuska, inviterer ektemannen over med et smil. For dem er dette et sted der de kan gjenopplive lidenskapen, fri fra hverdagens forpliktelser. Klubben tilbyr en trygg ramme for utforskning, med regler om samtykke og respekt. Men for utenforstående kan det virke sjokkerende.

Likevel er det en voksende trend, spesielt blant par i etablerte forhold som søker nye opplevelser. Swingersklubber finnes i de fleste større byer, og de tiltrekker seg et mangfold av mennesker, fra unge til middelaldrende, fra hvitkragearbeidere til kunstnere. I en verden der seksualitet ofte er tabubelagt, tilbyr disse klubbene et fristed der alt er tillatt, så lenge det er frivillig. For mange handler det ikke bare om sex, men om fellesskap og frihet.

Her kan de være seg selv uten å dømmes. Og det er kanskje det mest tiltrekkende av alt





