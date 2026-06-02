Sydney Sweeney insisterte på å beholde nakenscenene i Euforia - serieskaperen avslører

Skuespiller Sydney Sweeney nektet å klippe bort nakenscenene i den siste sesongen av HBO-serien 'Euphoria'. Serieskaper Sam Levinson avslører at hun selv insisterte på å beholde dem, til tross for tidligere ønsker om å tone ned. Nå reagerer fans og OnlyFans-profiler.

Skuespiller Sydney Sweeney har igjen skapt overskrifter med sin rolle som Cassie Howard i den tredje og siste sesongen av HBO-serien Euforia. I denne sesongen begynner karakteren hennes å selge vokseninnhold på nettstedet OnlyFans, noe som har utløst en bølge av reaksjoner både fra fans og OnlyFans-profiler.

Kritikken har vært massiv siden sesongen ble sluppet, men nå avslører serieskaper Sam Levinson at det var Sweeney selv som sto fast på å beholde de omstridte nakenscenene. Levinson fortalte i et intervju at da han først skrev manuset, tenkte han på måter å filme rundt nakenheten på. Han lurte på om det fantes alternative vinklinger eller klipp som kunne dempe de mest eksplisitte delene.

Men da han la frem forslaget for Sweeney, skal hun ha svart med overraskelse: Tuller du? Jeg spiller en OnlyFans-modell. Mener du at du skal prøve å unngå det? Skuespilleren var tydelig på at nakenheten var en integrert del av historiefortellingen og karakterens utvikling.

Dette står i kontrast til tidligere sesonger, hvor Sweeney faktisk ba produsentene om å redusere antall nakenscener. I sesong én og to hadde Cassie flere dristige øyeblikk, som orgasmen på karusellen i sesong én og den nakne scenen på bjørneskinnet i sesong to. Sweeney uttalte den gang at det var situasjoner der hun følte at toppløshet ikke var nødvendig for handlingen, og hun sa fra til Levinson.

Nå virker det som om hun har endret syn, i hvert fall for den siste sesongen. Søndag ble siste episode sluppet, og kort tid etter la Sweeney ut en bildekarusell fra innspillingen på Instagram. Bildene viste intense scener, og mange tolket det som et forsvar av de voldsomme øyeblikkene i serien. Samtidig har også andre skuespillere i Euforia uttalt seg om ubehagelige scener.

Alexa Demie, som spiller Maddy Perez, snakket nylig om en sexscene i bassenget som fikk henne til å føle seg ukomfortabel. Hun forklarte at hun etter innspillingen innså at hun ikke likte hvordan scenen føltes, og at hun deretter tok det opp med produksjonen. Alle viste forståelse, og hun har siden ikke gjort lignende scener. Debatten rundt nakenhet og eksplisitt innhold i TV-serier er ikke ny, men Euforia har skjerpet diskusjonen.

Serien er kjent for sin ærlige og rå fremstilling av tenåringsliv, narkotika, sex og psykisk helse. Mange roser serien for å være realistisk, mens andre mener den går for langt. OnlyFans-innslaget i siste sesong har spesielt truffet en nerve ettersom plattformen er et reelt fenomen blant unge i dag. Sydney Sweeneys standhaftighet gjenspeiler en større trend i Hollywood hvor skuespillere tar mer kontroll over hvordan kroppene deres fremstilles.

Samtidig viser Demies erfaring at det fortsatt er rom for forbedring når det gjelder kommunikasjon og samtykke på sett. Euforia har utvilsomt satt fyr på diskusjonen, og både fans og kritikere venter spent på hva som kommer neste gang fra det kontroversielle universet. Serien har allerede høstet flere priser og lovord for sitt dristige konsept, men den siste sesongen har også ført til boikotter og opphetede meningsutvekslinger på sosiale medier.

Mange seere mener at nakenscenene er unødvendige og at de skygger for de dypere temaene serien prøver å utforske. Andre forsvarer dem som en autentisk skildring av ungdom i dag. Uansett ståsted har Euforia igjen bevist at den er en av de mest omdiskuterte seriene i sin tid





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