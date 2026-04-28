Sykepleier avkrefter Oskar Westerlins historie om nattvakt – kritiserer influenseren

Oskar Westerlin, kjent for sin populære bolle-pop-up, har blitt kritisert etter at kvinnen han presenterte som en sykepleier som kom rett fra nattevakt, har avkreftet historien. Kvinnen sier hun verken jobber på sykehus eller hadde jobbet nattvakt.

Oskar Westerlin (28) har de siste ukene vært et samtaleemne, primært på grunn av den enorme populariteten rundt hans midlertidige «bolle-pop-up» i Østbanehallen i Oslo, et arrangement han arrangerte i samarbeid med den kjente influenseren Mathea Bjørndalen (26).

Hendelsen resulterte i lange køer av ivrige kunder, og etterspørselen var så stor at bollene til og med ble gjenstand for videresalg på plattformen Finn.no. Westerlin engasjerte seg aktivt med folk som sto i køen, tok seg tid til å prate med dem og delte øyeblikk fra arrangementet gjennom videoer og bilder på sosiale medier.

Et spesielt innlegg som fikk stor oppmerksomhet var et bilde han publiserte sammen med en kvinne han presenterte som en sykepleier som hadde kommet rett fra en nattvakt. Dette innlegget ble raskt delt og kommentert, og bidro til å forsterke historien om en dedikert helsearbeider som valgte å bruke sin sparsomme fritid på å nyte en bolle. Westerlin delte følgende melding på Facebook etter møtet med kvinnen: «I dag hadde hun noen timer fri mellom to vakter. Hun kunne sovet.

Kunne gjort ingenting. Hadde fortjent det. Istedenfor sto hun i kø på Østbanehallen for å snakke på trippel sjoko-bollen vår». Innlegget ble møtt med positive reaksjoner og ble sett på som et eksempel på Westerlins evne til å knytte kontakt med kundene sine og skape en følelse av fellesskap.

Det bidro også til å bygge opp under myten om den populære bolle-pop-upen og dens evne til å tiltrekke seg et bredt spekter av mennesker. Imidlertid har historien nå fått en uventet vending. Kvinnen som ble presentert som sykepleier har kommet med en uttalelse som motsier Westerlins beskrivelse av situasjonen. Vinusha Pathmasri, kvinnen Westerlin omtalte i sitt Facebook-innlegg, har i en TikTok-video forklart at hun verken hadde jobbet nattvakt på det tidspunktet, eller er ansatt på et sykehus.

Hun uttrykker bekymring over Westerlins handlinger og understreker at han har et ansvar for å presentere korrekt informasjon, spesielt når det gjelder yrkesbakgrunnen til enkeltpersoner. Pathmasris uttalelse har skapt debatt på sosiale medier, og mange stiller spørsmål ved Westerlins motivasjon for å dele en feilaktig historie. Kritikere hevder at han brukte sykepleierens antatte yrke for å skape en mer rørende og engasjerende fortelling, og dermed utnytte hennes identitet for å promotere sin virksomhet.

Saken reiser viktige spørsmål om etikk i markedsføring og ansvarlig bruk av sosiale medier. Westerlin har foreløpig ikke kommentert Pathmasris uttalelse direkte, men saken fortsetter å utvikle seg og generere oppmerksomhet





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oskar Westerlin Mathea Bjørndalen Bolle-Pop-Up Østbanehallen Vinusha Pathmasri Sykepleier Sosiale Medier Facebook Tiktok Markedsføring Etikk

United States Latest News, United States Headlines

