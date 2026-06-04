Sykepleiere og helsefagarbeidere bruker mye tid på ikke-helsefaglige oppgaver

Sykepleiere og helsefagarbeidere på sykehjem bruker en betydelig del av vakten sin på ikke-faglige oppgaver som renhold, klesvask og matlaging. Undersøkelser fra Norsk Sykepleierforbund viser at så mange som 85 % av sykepleierne på norske sykehjem ukentlig og oftere utfører oppgaver som faller utenfor deres egentlige kjernekompetanse. På Tåsenhjemmet, som er et av Oslos nyeste sykehjem, blir ikke-helsefaglige oppgaver løst av ansatte i en egen avdeling. Driftsmodellen sørger for at helsepersonell kan bruke mer tid på pasientene.

Sykepleiere og helsefagarbeidere på sykehjem bruker en betydelig del av vakten sin på ikke-faglige oppgaver som renhold, klesvask og matlaging. Undersøkelser fra Norsk Sykepleierforbund viser at så mange som 85 % av sykepleierne på norske sykehjem ukentlig og oftere utfører oppgaver som faller utenfor deres egentlige kjernekompetanse.

På Tåsenhjemmet, som er et av Oslos nyeste sykehjem, blir ikke-helsefaglige oppgaver løst av ansatte i en egen avdeling. Leder for Facility-avdelingen kom fra jobben som husøkonom ved Hotel Continental. Driftsmodellen sørger for at helsepersonell kan bruke mer tid på pasientene. Konseptet skal videreutvikles, ifølge byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H).

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall innbyggere over 80 år vil dobles fram mot 2040. Perspektivmeldingen anslår at Norge vil trenge over 180 000 flere ansatte i helse- og omsorgssektoren innen 2060, dersom arbeidet er organisert slik som i dag. Kommuner over hele landet leter etter og prøver ut nye driftsmodeller. – Da må vi ta alle gode krefter i bruk, sier Lae Solberg. 712 nye plasser innen 2033.

Sykehjemsetaten har nylig fått i oppdrag å forberede en konkurranse for bygging og drift av minst 400 nye sykehjemsplasser. Prosjektet skal være en OPS-prosjekt. Erfaringer fra prosjektperioden har bekreftet at helsepersonell utfører altfor mange oppgaver de ikke skal. Sykepleiere og helsefagarbeidere rydder, vasker, rer senger og serverer mat.

Konklusjon: Dette spiser av verdifull tid og gjør arbeidsbelastningen ekstra stor. Servicepersonell har allerede overtatt oppgaver på Oslos nyeste sykehjem. – Dette er beboernes hjem. Vi skal ha rene, fine rom.

Det skal være god kvalitet. De skal ha muligheter for mange aktiviteter. Her skal beboerne ha det bra, sier Kaia Skarnes Gregory. Hun er avdelingsleder for facility i sykehjemmet.

Gregory er hentet fra hotellbransjen, med erfaring fra kjente hoteller. På en omvisningsrunde med VG, rister hun på en pute i en av de moderne, nye sofaene. Hun hørte om ambisjonsnivået i den nye driftsmodellen. – Jeg tenkte at det har jeg lyst til å være med på.

Jeg føler at vi prøver veldig. Det er gode verdier i bunn, og det er høye ambisjoner som vi strekker oss etter hver dag. Det fine i denne modellen er at man ikke trenger en helsebakgrunn for å kunne jobbe på et sykehjem. Vi har ansatte med mange ulike bakgrunner. Sammen blir vi dynamitt, sier facility-lederen





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