Sykkelvei til milliarder - et slag i ansiktet på eldre og uføre

Et debattinnlegg som kritiserer prioriteringen av milliarddyre sykkelveier på bekostning av veinettet og omsorgstjenester, særlig i lys av den kommende eldrebølgen.

Norge har nettopp feiret åpningen av den nye Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes. Samferdsel sministeren jubler over helsegevinster og miljøvennlig transport, men under overflaten skjuler det seg et enormt sløseri med skattebetalernes penger og en total mangel på realitetsorientering.

Vi står overfor en historisk eldrebølge, og stadig flere eldre har helt andre transportbehov enn spreke syklister i 30-årene. En 75-åring kan ikke forventes å sykle i pøsregn og motvind for å gjøre daglige ærend. For mange eldre, uføre og syke er bilen det eneste reelle transportmiddelet som gir frihet og mulighet til å delta i samfunnet.

Når milliarder av kroner sluses inn i gigantiske sykkelprosjekter, er det på høy tid å stille noen kritiske spørsmål: Hvem er veien egentlig for? Statistikken viser at det kun er en liten, ressurssterk minoritet som faktisk bruker disse sykkelveiene til dagpendling. Vinteren gjør sykling uaktuelt for folk flest i store deler av året. Samtidig forfaller det vanlige veinettet, eldreomsorgen skriker etter ressurser, og sykehjemsplasser legges ned.

Er det riktig prioritering at syklister skal ha motorvei mens de eldre mister basistjenester? Å feire en sykkelvei til milliarder som klimatiltak blir for dumt når man samtidig overser behovene til den raskest voksende gruppen i samfunnet. Vi trenger veier som fungerer for alle innbyggere, også de som på grunn av alder eller helse aldri kommer til å sette seg på et sykkelsete.

Investeringene må balanseres slik at både unge og gamle, friske og syke, kan leve aktive og selvstendige liv. Det er på tide å tenke nytt om prioriteringene i samferdselspolitikken, før eldrebølgen skyller inn over oss og vi innser at vi har brukt milliarder på feil ting. En sykkelvei er bra for noen, men ikke for alle. Vi må ha et transportsystem som inkluderer hele befolkningen, ikke bare de få som kan sykle året rundt





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Sykkelvei Eldrebølge Prioritering Sløseri Samferdsel

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