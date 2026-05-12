Politiet pågrepet syklister involvert i trafikkulykken, to syklister ble sendt til Ullevål sykehus med livreddende behandling.

Lytt til saken Klokken 18.35 meldte politiet om en alvorlig trafikkulykke ved kommunegrensen mellom Enebakk og Nordre Follo kommune. To biler krasjet med syklistene. Det var til sammen sju syklister involvert i ulykken, ifølge innsatsleder Sindre Dahlstrøm.

– Per nå fremstår det som at et følge på syv syklister var ute og syklet. To biler kom kjørende i samme retning som syklistene. Så er det sammenstøt, sier Dahlstrøm. Én av syklistene døde i ulykken.

Én annen ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse. Denne personen betegnes som kritisk skadet av politiet. De resterende fem ble sendt til sykehus med ambulanse. Luftambulanser ble sendt til stedet.

Da politiet først rykket ut til området meldte de at også luftambulansen var på vei. – Flere luftambulanser på vei, skriver operasjonsleder Nikolai Mathisen i politiloggen. VGs reporter på stedet meldte om flere ambulanser, politibiler og en brannbil som deltar. Veien er stengt inntil videre.

– Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er på vei ut. Det samme er politiets kriminalteknikere. Veien vil bli stengt inntil videre, opplyser politiet. Saken oppdateres. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video. Tips os





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kraftig advarsel: – De er ikke normale konkurrenterAmerikansk bilindustri og kongressrepresentanter fra begge sider advarer før ukens Xi-møte president Donald Trump mot å åpne for kinesiske biler.

Read more »

Hormuzstredet - en global leder med tanke på oljeoverdannelseEn blokade av Hormuzstredet påvirker transporter av biler, fly, skip og produksjon av sminke, golfbajer, briller, kunstgjødsel og plastgjenstander. Regionen har en enorm mengde hydrokarboner som skyldes et samspill mellom kildebergarter, reservoarsteiner og som har foregått over millioner av år. Fagpersonen Dag Arild Karlsen forklarer det for Forskning.no med at det er en unik kombinasjon av geologiske faktorer som gjør oljeproduksjonen perfekt. Lommenpakka og Zagros-fjellene er de to tonydoomodlene som binder til oljen, og de bidrar til å samles enorme mengder hydrokarboner i lett tilgjengelige reservoarer.

Read more »

Ytre Enebakk: - Alvorlig trafikk­ulykkeFlere luftambulanser er på vei til Ytre Enebakk etter en alvorlig trafikkulykke tirsdag kveld.

Read more »

Flere involvert i alvorlig trafikk­ulykkeEt massivt oppbud av nødetater er på plass i Ytre Enebakk etter en alvorlig trafikkulykke tirsdag kveld.

Read more »